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13 апреля 2018
12 апреля 2018
11:29  13 апреля 2018 1

На Урале завели уголовное дело на воспитателя, устроившего «концлагерь» в детсаду

Судебный процесс по делу Олега Дудко, заседание от 6 июня. Екатеринбург, уголовное дело, судебный процесс
Полиция расследует уголовное делоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на воспитательницу детского сада №473 Елену С. завели уголовное дело. Женщина устроила для детей «режим концлагеря с тюремными порядками». По словам воспитанников, она била их, душила, приучала к собачьим командам «к ноге» и «сидеть».

«В настоящее время службой дознания отдела полиции № 6 возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка)», — сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Ранее стало известно о том, что воспитательница применяла психологическое и физическое насилие в отношении детей. Воспитанники рассказали свои родителям об отношении к ним в группе. Так, во время «тихого часа» малышам запрещалось выходить в туалет, их заставляли съедать все, даже если ребенка тошнило, тыкала в лужу лицом, если кто-нибудь писался. Как писало «URA.RU», родители списывали синяки и раны детей на падения во время игр. Коллеги воспитателя все это видели, но почему-то не вмешивались. Позже выяснилось, что у Елены С. отсутствует специальное педагогическое образование и даже среднее образование.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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