В многоквартирном доме в городе Лабытнанги в ЯНАО, по адресу Полярная, 35, канализация затопила квартиру. Хозяин недвижимости выложил в социальную сеть фотографии коммунальной аварии и снимок акта обследования представителями управляющей компании. Владелец просит совета у пользователей, что может убедить компанию устранить причины потопа.
На фото, опубликованных в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте», видно, как через края санузла в квартире переливаются отходы жизнедеятельности и заливают пол туалетной и смежной с ней комнаты. Второе фото свидетельствует о состоянии канализации в подвале, где уже намерз сталактит из жидких отходов.
Сотрудники ТСЖ, обслуживающие дом, ссылаются на неблагополучных соседей из квартиры № 8, которые забили канализацию туалетной бумагой. «Они говорят, что их вины здесь нет. Я думаю, что есть: перемерзла канализация под домом, потому что она неисправна, в результате чего это и случилось, пока я отсутствовал несколько дней», — написал житель затопленной квартиры.
В УК «Престиж» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. В комментариях к посту пользователи советуют обратиться с иском в прокуратуру или действовать более радикально: «У нас тоже пару раз так замерзало. УК СИК ничего не предпринимала, нервы не выдержали, сколько смогли, вытащили из унитаза в пакетик и привезли в СИК на стол к мастеру. В этот же день проблема была решена».