Свердловский мэр отстаивает у прокуратуры баню, в которой он любит проводить деловые встречи

Прокуратура Каменского района подала иск о расторжении договора на аренду земельного участка площадью 1,7 гектара, на котором находятся популярные среди представителей местной элиты общественные бани.
Как сообщил «URA.RU» местный депутат, договор был заключен в феврале 2014 года. В нем в качестве разрешенного было указано использование участка для ведения личного подсобного хозяйства. На последнем заседании муниципальной думы представители прокуратуры заявили, что документ был утвержден с нарушением законодательства — уведомление о предоставлении земельного участка было опубликовано в районной газете до того, как получивший его в пользование гражданин подал соответствующее заявление в районную администрацию. Межевание участка проведено за счет бюджетных средств, однако аукцион по его предоставлению не проводился.
В 2015 году по дополнительному соглашению право аренды участка было передано депутату местной думы. Он разделил участок на четыре части, организовав в находящихся на нем постройках базу отдыха «Богатырь». По данным депутатов местной думы, наиболее популярным строениями на базе являются две бани, в которых представители муниципалитета любят назначать деловые и неофициальные встречи.
В 2018 году арендатор участков обратился в местную думу с просьбой изменить статус участков, указав, что они предназначены для индивидуального жилищного строительства. Представители прокуратуры выступили против данного предложения. Однако глава муниципалитета Сергей Белоусов, одновременно возглавляющий районное отделение «Единой России», призвал депутатов удовлетворить просьбу.
Получить комментарий Сергея Белоусова не удалось — его телефон отключен.
В феврале 2018 года Каменский район печально прославился коммунальной аварией в поселке Мартюш, жители которого в течение нескольких дней жили без отопления при температуре -30 градусов.
Сергей Белоусов известен своими неоднозначными высказываниями. В частности, на прошедшем 1 марта заседании политсовета Каменского районного отделения «Единой России» он назвал агентом США депутата Заксобрания Вячеслава Вегнера.