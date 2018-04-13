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13 апреля 2018
Главные новости Москвы
15:39  13 апреля 2018 0

Российские депутаты предложили в ответ на санкции подделывать американские товары

Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сша, американский
Американские товары будут производить без разрешения правообладателейФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Россия сможет производить товары без разрешения правообладателей в США. В Госдуме считают, что это будет настоящий удар «под дых» для американской экономики.

«Мы бьем под дых американцам, поскольку все успехи и, прежде всего, доминирование англо-саксонского, западного мира обеспечивается именно правом интеллектуальной собственности, и мы наносим удар по этому праву», — сказал в разговоре с «Интерфаксом» первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

Данная мера предусмотрена в законопроекте, который в нижнюю палату парламента внесли члены сразу всех фракций. Если закон примут, то РФ сможет производить собственные товары, не обращая внимания на товарные знаки, в случае обладания соответствующей технологией, пишет «Интерфакс».

Законопроект об ответных мерах, в частности, предполагает запрет на табачную, алкогольную, сельскохозяйственную и лекарственную продукцию из США и стран, которые поддерживают санкционную политику Соединенных Штатов. Отмечалось, что граждане смогут ввозить товары для личного пользования. Ранее беглый олигарх Михаил Ходорковский назвал санкции западных стран против России политической ошибкой, сообщает ИА FlashNord.

Семен Гринберг
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