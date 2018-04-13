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13 апреля 2018
12 апреля 2018
11 апреля 2018
18:00  13 апреля 2018 0

Гендиректор югорского завода, обвинивший налоговиков в рэкете, уволен с должности

Заводу удалось отбиться в суде от многомиллионного иска налоговиковФОТО: ОТРК ЮГРА

Генеральный директор югорского завода, который обвинил налоговиков в рэкете и выиграл судебный процесс, уволен с работы. Об этом 13 апреля «URA.RU» сообщил источник агентства в окружной думе ХМАО.

По словам собеседника, генеральный директор завода «МДФ» в Кондинском районе ХМАО уволен со своей должности сразу после того, как заводу удалось отбиться в суде от налоговой (Ведомство пыталось взыскать с госпредприятия до 300 млн рублей. Проверки, разбирательства, суды потребовали 3 года и 10 млн на юристов).

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Как заявил агентству директор регионального департамента по управлению государственным имуществом Анатолий Уткин, Александр Ходяков написал заявление на увольнение по собственному желанию в связи с передачей завода «МДФ» под управление «Югорскому лесопромышленному холдингу» с последующим объединением в одну структуру.

«Временно назначенным руководителем завода назначен один из заместителей Худякова», — комментирует Анатолий Уткин. Получить комментарий самого Худякова на момент публикации материала не удалось. Он не ответил на звонки журналистов агентства.

Напомним, завод МДФ является крупным градообразующим предприятием в Кондинском районе. Ранее он входил в список активов югорского Фонда поколений, который был ликвидирован в конце 2017 года.

Игорь Волосин
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