Из богатейшего региона Урала сбежало 20 компаний-миллиардеров. Почему?

21:02 12 апреля 2018 0

Заплати налоги и жди проверку — ФНС по ХМАО задавила бизнес настолько, что предприятия бегут в другие регионы Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Югре предприниматели говорят о невероятном давлении налоговой инспекции на бизнес. По данным источников «URA.RU», только Сургут за последние пару лет покинули больше 20 средних и крупных компаний с миллиардными оборотами.

По мнению источника в бизнес-сообществе, в плане активности налоговой службы Югра выделяется даже на фоне всей остальной России. «Эта история не менее важна, чем состояние дел у „Сургутнефтегаза“, потому что именно налоги этих компаний идут в местный бюджет», — поделился инсайдер.

В налоговой службе ХМАО несколько лет назад сменилось руководство. С этим связывает бизнес новые методы работы «фискалов» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Приходит письмо о начале камеральной налоговой проверки. Мы выделяем помещение, предоставляем все документы, работа бухгалтерии фактически парализована, потому что постоянно идут запросы один за другим, опрашиваются работники и так далее. Спустя месяц приходит письмо — проверка приостановлена! Спустя месяц она возобновляется, и все по новой. И так доходит до двух лет. В это время периодически находят какие-то нарушения, выписывают штрафы. Предприятие парализовано, да еще и бесконечно платит», — рассказывает источник. По его словам, метод противодействия налоговикам только один — переводить компанию в другой регион либо вовсе ликвидировать бизнес.

Владелец крупной проектно-монтажной компании из ХМАО на условиях анонимности объясняет: сотрудники ФНС берут паузы, чтобы просчитать максимально возможную сумму штрафа, счет за который после череды проверок выставляют предпринимателю. «Я работаю и с городом, и с большой энергетикой, и с нефтяниками — 700 миллионов ежегодного дохода. В конце апреля мне фискалы дадут акт об окончании проверки, и я свой бизнес буду вынужден закрыть. Либо выплатить штраф и долго судиться с налоговой», — поделился собеседник.

Грузовики фирмы «Ювис» встречаются все реже — компания теперь зарегистрирована в Подмосковье Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По словам инсайдера, массовая миграция бизнеса из Югры бьет все рекорды. В качестве примера называет несколько компаний — коммунально-дорожное предприятие Сургута «Ювис» теперь зарегистрировано в Подмосковье, строительная фирма «СОК» ушла в Восточную Сибирь, строительное предприятие «Еврострой-С» вообще закрылось.

В бизнес-сообществе вспоминают, что политика фискального ведомства изменилась несколько лет назад после череды кадровых перестановок в муниципальных инспекциях. По одной из версий, глава ФНС по ХМАО Ольга Литова поставила своих людей, чтобы лучше контролировать ситуацию на местах. И якобы именно ей принадлежит ввод «палочной системы» в налоговой службе, из-за чего сотрудники стали гнаться за количеством проверок и штрафов.

Примечательно, что от действий налоговиков страдают не только частные компании, но и госпредприятия. Завод МДФ (последняя крупная компания в Кондинском районе) буквально несколько дней назад отбился от масштабной атаки налоговой инспекции. Ведомство пыталось взыскать с госпредприятия до 300 млн рублей. Проверки, разбирательства, суды потребовали 3 года и 10 млн на юристов.

«Мы выиграли последнюю инстанцию, наконец-то отбились. Но только путем огромных затрат на юристов — нас три компании вели. Мы потратили время, ресурсы, деньги. Вопрос — зачем? К тому же уверен, скоро начнутся новые проверки», — рассказал директор Завода МДФ Александр Худяков.

На момент публикации получить комментарий в налоговой инспекции не удалось, там не смогли сообщить, кто отвечает за работу со СМИ — в адрес руководства ведомства направлен официальный запрос.

Источник из числа налоговиков предполагает, что проблема надумана, а местный бизнес просто привык решать вопросы с помощью взяток, а теперь коррупция в инспекциях сошла на нет. «Просто была расслабуха — заплатил инспектору, и никаких проверок. А сейчас все серьезно — благодаря выявленным нарушениям и последующим штрафам поступления в бюджет заметно выросли», — отметил собеседник, затруднившийся сказать, что лучше для региона — работающий бизнес или штрафы с уходящих в другие регионы компаний.

Как ранее сообщало «URA.RU», летом 2017 года тема слишком сильного давления на бизнес в Югре уже поднималась. Тогда представители ФНС попросили у правительства денег на изменение имиджа, получив в ответ предложение поменять принципы работы. Судя по всему, пока что налоговики не готовы ни избавляться от своих методов, ни проводить пиар-кампанию. «URA.RU» будет следить за развитием событий.