01:20 14 апреля 2018 0

Александр Ремезков заработал 78 млн рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Отчитались о своих доходах и депутаты, представляющие уральские регионы. Здесь тройка лидеров состоит из депутата от Тюменской области Александра Ремезкова (78 млн), от Свердловской области Льва Ковпака (58 млн) и Пермского края Александра Василенко (27 млн).

Бывший глава свердловского Минстроя Сергей Бидонько и Николай Езерский, представляющий также Югру и Янао, заработали чуть больше 19 млн рублей. Лидером по заработку в Челябинской области стал Валерий Гартунг, заработавший в 2017 году 38,8 млн рублей. Более скромный доход получился у Виталия Бахметьева (7,5 млн), Владимира Бурматова (5,3 млн), Василий Шишкоедов (4,9 млн), Анатолий Литовченко (4,5 млн) и Андрей Барышев (4,4 млн).

Куда более высокие доходы получились у парламентариев от Югры, ЯНАО и Тюменской области. Чуть меньше Езерского заработал Владимир Сысоев (17,7 млн). Его коллега Павел Завальный задекларировал 16,4 млн рублей, а также пять квартир, два дома и два земельных участка. Депутат и известный российский шахматист Анатолий Карпов, помимо 10 млн прибыли, также заявил о наличии у него трех земельных участков, трех квартир и одного загородного дома.