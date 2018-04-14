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14 апреля 2018
13 апреля 2018
01:20  14 апреля 2018 0

Названа тройка самых богатых депутатов Госдумы из Свердловской области, тройка челябинцев и тройка тюменцев

Встреча с депутатами Госдумы Курган, ремезков александр
Александр Ремезков заработал 78 млн рублейФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Декларационная кампания
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Отчитались о своих доходах и депутаты, представляющие уральские регионы. Здесь тройка лидеров состоит из депутата от Тюменской области Александра Ремезкова (78 млн), от Свердловской области Льва Ковпака (58 млн) и Пермского края Александра Василенко (27 млн).

Бывший глава свердловского Минстроя Сергей Бидонько и Николай Езерский, представляющий также Югру и Янао, заработали чуть больше 19 млн рублей. Лидером по заработку в Челябинской области стал Валерий Гартунг, заработавший в 2017 году 38,8 млн рублей. Более скромный доход получился у Виталия Бахметьева (7,5 млн), Владимира Бурматова (5,3 млн), Василий Шишкоедов (4,9 млн), Анатолий Литовченко (4,5 млн) и Андрей Барышев (4,4 млн).

Куда более высокие доходы получились у парламентариев от Югры, ЯНАО и Тюменской области. Чуть меньше Езерского заработал Владимир Сысоев (17,7 млн). Его коллега Павел Завальный задекларировал 16,4 млн рублей, а также пять квартир, два дома и два земельных участка. Депутат и известный российский шахматист Анатолий Карпов, помимо 10 млн прибыли, также заявил о наличии у него трех земельных участков, трех квартир и одного загородного дома.

Сергей Демин
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