СМИ узнали дату блокировки Telegram

В ближайший понедельник Роскомнадзор начнет блокировать доступ к мессенджеру
Уже в понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор начнет блокировку мессенджера Telegram. Об этом журналистам рассказал знакомый с решением ведомства источник.
«Роскомнадзор направит адреса Telegram в выгрузку для операторов связи на блокировку мессенджера в понедельник», — приводит «Интерфакс» слова собеседника.
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В пятницу, 13 апреля, Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к сервису Павла Дурова на территории России и удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о немедленной блокировке Telegram.
При этом, как отмечается, ограничение может быть снято в случае, если руководство мессенджера передаст ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей.