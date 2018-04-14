СМИ узнали дату блокировки Telegram

06:00 14 апреля 2018 0

В ближайший понедельник Роскомнадзор начнет блокировать доступ к мессенджеру Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уже в понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор начнет блокировку мессенджера Telegram. Об этом журналистам рассказал знакомый с решением ведомства источник.

«Роскомнадзор направит адреса Telegram в выгрузку для операторов связи на блокировку мессенджера в понедельник», — приводит «Интерфакс» слова собеседника.

В пятницу, 13 апреля, Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к сервису Павла Дурова на территории России и удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о немедленной блокировке Telegram.

При этом, как отмечается, ограничение может быть снято в случае, если руководство мессенджера передаст ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей.