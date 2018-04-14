06:38 14 апреля 2018 0

Депутаты Госдумы, представляющие интересы уральцев, раскрыли кошельки перед избирателями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутаты Госдумы, представляющие уральские регионы, отчитались о своих доходах за 2017 год. У большинства из них он значительно увеличился. Заработок и имущество некоторых парламентариев поражают и не могут сравниться даже с многими кремлевскими чиновниками. Речь идет о десятках миллионов рублей, земельных участках под строительство храмов и торговых центров, а также внушительных по масштабам загородных домах.

Свердловская область

Самым богатым из 13 депутатов нижней палаты парламента от Свердловской области, как и по итогам 2016 года, стал Лев Ковпак, который, к тому же, почти приумножил свой заработок. Если в декларации за 2017 год он указал доход в 35,6 млн, то теперь капитал парламентария составляет больше 58 млн рублей.

Следом за ним идет бывший глава свердловского Минстроя Сергей Бидонько, который также за прошлый год серьезно приумножил свой заработок с 2,6 млн до 19,5 млн рублей. Замыкает тройку лидеров Николай Езерский — 19,4 млн (19,9 млн в 2016 году). Максим Иванов задекларировал доход в 11,1 млн, хотя годом ранее этот показатель был на уровне 3 млн.

Чуть меньше заработал Сергей Чепиков (6,9 млн против 3,9 годом ранее) и Павел Крашенинников (5,2 млн; в 2016 году — 6,6 млн). Доход остальных депутатов [Андрей Альшевских, Алексей Балыбердин, Андрей Ветлужских, Зелимхан Муцоев, Александр Петров] колеблется от 2,6 до 4,6 млн рублей. Меньше всего из них заработал Дмитрий Ионин, также представляющий Пермский край и ХМАО.

Челябинская область

Здесь список самых состоятельных депутатов с большим отрывом от коллег открывает Валерий Гартунг — 38,8 млн рублей; в 2016 году — почти 29 млн. Куда больше заработала его супруга — 102,9 млн против 100 млн годом ранее. Из совместного имущества в семье — дом площадью 672 и земельный участок 9846 кв метров. Кроме того, жена парламентария владеет еще двумя жилыми домами в России и двумя квартирами — в Швейцарии и на Кипре.

Выходец из с ММК Виталий Бахметьев задекларировал 7,5 млн рублей, что почти на 2,5 млн меньше заработка в 2016 году. В списке имущества — три земельных участка с тремя домами, три квартиры, автомобиль Mercedes-Benz GL 500 4, катер Bombardier GTX-215, снегоход Yamaha RFX10 RMS, снегоболотоход CAN-AM Outlander Max LTD 80030 EFI, а также маломерное судно ГЦ KAWASAKI SX-R800.

На третьей строчке — единоросс Владимир Бурматов, ежегодный доход которого почти не изменился (5,3 против 5,7 млн рублей в 2016-м). Серьезно упали доходы Олега Колесникова и его жены: 3,7 млн и 7 млн рублей соответственно вместо 31 и 10 млн.

Анатолию Литовченко удалось заработать 4,5 млн рублей, что на 2,5 млн больше, чем в двумя годами ранее. У его супруги, наоборот, доход упал с 406 до 144 тысяч рублей. В собственности у семьи по-прежнему находятся жилой дом, квартира, и несколько земельных участков разного предназначения площадью более 112 000 кв метров.

Отличился в 2017 году Виталий Пашин и его супруга. Они задекларировали доход в 4,6 и 16 млн рублей соответственно, в то время как 2016-й принес депутату 1,5 млн и 222 тысячи рублей его жене.

Заработок остальных парламентариев — Андрея Барышева, Дмитрия Вяткина, Василия Шишкоедова и Елены Ямпольской (последние три представляют также Курганскую область), укладывается в промежутке от 4,4 — 4,9 млн рублей.

Тюменская область

Известный шахматист, представляющий в Госдуме интересы тюменцев, ямальцев и югорчан Анатолий Карпов задекларировал доход в 10 млн рублей, таким образом почти удвоив свой заработок по сравнению с 2016 годом (5,5 млн). В его собственности также находятся три земельных участка, три квартиры и дачный дом. Супруга владеет еще двумя квартирами и автомобилем Toyota Avensis.

Его коллега Иван Квитка в 2017 году увеличил свой доход с 4,6 до 6,7 млн рублей. Из недвижимости распоряжается тремя квартирами, а ездит на роскошном Land Rover Range Rover Sport. Его супруга заработала 2,7 млн.

Улучшилось благосостояние и у Николая Брыкина. Он отчитался о доходе в 4,9 млн рублей, что на 2,5 млн больше заработка за 2016 год. Жена депутата задекларировала сумму в 2,9 млн. Оба владеют четырьмя земельными участками (400 — 3690 кв метров), шестью жилыми домами, двумя квартирами автомобилем Toyota Land Cruiser и катером Sea Ray 185 S.

Тюменец, который стал в Госдуме первым зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции, Эрнест Валеев задекларировал 5,3 млн рублей (в 2016 году — 5,4 млн) и автомобиль «Лексус РХ 350». Его жена получила доход в 1,9 млн (1,7 млн годом ранее), а также владеет домом и земельным участком.

Курганская область

Депутат Александр Ремезков от Курганской и Тюменской областей задекларировал доход в 78,1 млн рублей. И несмотря на то, что с таким заработком он стал самым богатым среди уральских парламентариев в Госдуме, эта цифра куда более скромная, чем в 2016 году. Тогда его заработок составил 125,5 млн рублей.

Доход его коллеги Александра Ильтякова остался прежним — 4,8 млн. Кроме того, он по-прежнему владеет храмом, жилым домом, и земельными участками под церковь, торговый центр, часовню и подсобное хозяйство. Передвигается депутат на автомобилях Toyota Alphard, Toyota Grand Hiace и квадроцикле Yamaha YFM 700 FWAD.

Либерал-демократ Виталий Пашин заработал 4,6 млн (против 1,5 млн в 2016-м), его жена — 16 млн рублей (против 222 тысяч рублей годом ранее). В собственности семьи — три квартиры. Одна полностью принадлежит парламентарию, две — супруге и детям.

ХМАО-Югра, ЯНАО

Представитель сразу нескольких регионов России, включая Ямало-Ненецкий автономный округ, в Госдуме Ольга Епифанова задекларировала доход в 25,4 млн рублей. Кроме того, в ее собственности находятся земельный участок с жилым домом в 308 «квадратов», нежилое здание, две квартиры и еще два нежилых помещения. В автопарке — Toyota Land Cruiser 200 и «Газель». В 2016 году доход Епифановой составил 24,5 млн.

На втором месте — Владимир Сысоев, представляющий также Тюменскую область. В 2017 году он заработал 17,7 млн рублей. Владеет земельным участком площадью 1623 кв метра, квартирой и недостроенным жилым домом в 1071 «квадратов». Доход его супруги куда скромнее — 153 тыс рублей. В ее собственности — две квартиры, Toyota Land Cruiser. Сам парламентарий, в свою очередь, ездит на Lexus GS350 и снегоходе BEARCAT WT. К слову, такое положение дел, скорее, расстраивает Сысоева, поскольку в 2016 году размер его заработка составил 76,8 млн рублей.

Депутат от ХМАО Павел Завальный задекларировал за 2017 год сумму в 16,4 млн рублей (против 15,7 млн годом ранее). Кроме того, в его собственности по-прежнему находятся два земельных участка, два жилых дома и пять квартир. Его жена с годовым доходом всего в 58 тыс рублей владеет еще одним участком площадью 6 000 кв метров. В семейном автопарке — два Mercedes S-класса, Porsche Cayenne и Lexus LX 570.

Четвертым по размеру заработка депутатом стал Александр Сидоров, задекларировавший 8 млн рублей. Годом ранее его доход был на 2,4 млн больше. В безвозмездном пользовании экс-мэра Сургута находятся участок в 2,3 тыс и жилой дом в 545 «квадратов». Его супруга заработала 827 тыс рублей и владеет двумя автомобилями: Land Rover и Toyota RAV4.

Также увеличила свой доход депутат-единоросс от ХМАО Татьяна Гоголева. Если в 2016 году она заявила о заработке в 3,8 млн рублей, то последняя декларация содержит сумму в размере 5,5 млн. Без серьезных изменений остались декларации Павла Дорохина (4,6 против 4,5 млн в 2016 году), Владимира Пушкарева (4,6 против 4,2 млн) и Григория Ледкова. Последний в 2017 году заработал 4,5 млн рублей (5,4 млн годом ранее). Он по-прежнему делит с семьей две квартиры, а ездит на Toyota land Cruiser 200 и двух Chevrolet Tahoe.

Пермский край

Больше всех среди депутатов Госдумы от Прикамья заработал Александр Василенко. Его доход составил 27,1 млн рублей против 18,9 млн в 2016-м. У его жены год сложился менее удачно — заработок упал с 14 до 3,5 млн. В собственности парламентария — квартира, два земельных участка и жилой дом, а супруга владеет квартирой и Audi А4.

Представляющий также Свердловскую область депутат Данил Шилков задекларировал 7,8 млн; его супруга — 7,3 млн. Доход парламентария в 2016 году — 3 млн рублей, его супруги — 0. Немного меньше заработал Андрей Исаев — 6,1 млн против 6,7 млн годом ранее.

Алексей Бурнашов заработал 4,3 млн (2,9 млн в 2016 году), Дмитрий Сазонов — 4,6 млн (против 4,3 млн), Игорь Сапко — 4,6 млн (против 4,2 млн), Игорь Шубин — 4,8 млн (против 5,9 млн). Доход Дмитрия Скриванова в 2017 году составил 3,9 млн, в то время как прошлая декларация была заполнена на 15 млн рублей. В его собственности, как и раньше, находятся квартира, автомобиль BMW3401 и два снегохода.