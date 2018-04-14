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14 апреля 2018
13 апреля 2018
10:50  14 апреля 2018 2

Газманов раскритиковал песни Бузовой. «Это даже нельзя назвать творчеством»

Отъезд, Газманов Олег, газманов олег
Советский певец отказался признавать рэп-баттлы творчествомФото: depositphotos.com © URA.RU

Советский и российский эстрадный певец Олег Газманов в своем интервью рассказал о феномене Ольги Бузовой, а также о рэперах. Артист не стал скрывать своего негативного отношения к российскому шоу-бизнесу и скандальным рэп-баттлам. По его мнению, эти явления нельзя относить к творчеству.

«В нашем шоу-бизнесе сейчас много явлений, начиная от бузовщины и заканчивая вызывающими рэп-баттлами. Но все это даже нельзя назвать творчеством. Хотя появляются весьма яркие ребята», — пояснил Газманов. Артист отметил, что популярную музыку воспринимает через предпочтения своей 14-летней дочери, пишет портал bimru.ru. Так, эстрадный певец выделил Гуфа, Мота и Басту, указав, что они заслуживают внимания.

Ранее стало известно, что сын певца 20-летний Филипп Газманов стал жертвой ограбления. У молодого человека отняли кошелек и паспорт. Стоимость бумажника сын артиста оценил в 100 тысяч рублей.

Иван Шестак
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