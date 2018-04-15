Швейцарская лаборатория ответила на заявление Лаврова по поводу яда, отравившего Скрипалей

13:24 15 апреля 2018 0

Западные эксперты с осторожностью говорят о яде, котором отравили Скрипалей Фото: Pixabay

Специалисты химической лаборатории в швейцарском Шпице, которые анализировали вещество, использованное при отравлении в Лондоне Сергея Скрипаля и его дочери, отреагировали на заявление главы МИД РФ. Ранее Сергей Лавров заявил, что яд, поразивший Скрипалей, был идентифицирован как химикат BZ, рецептурой которого владеют страны НАТО.

В сообщении лаборатории, опубликованном в Twitter, говорится, что делать выводы по веществу, которым были отравлены Скрипали, вправе только Организация по запрещению химического оружия, передает агентство Nation News. «Но … у нас нет сомнений, что Портон-Даун идентифицировала вещество», — подчеркивают работники лаборатории. Они также отмечают, что обе лаборатории — британская Портон-Даун и швейцарская Шпиц — это назначенные лаборатории ОЗХО: «Стандарты проверки настолько жесткие, что выводам можно верить».

Ранее МИД России Сергей Лавров заявил, что Скрипалей отравили химикатом BZ, который не производится в России, но есть у стран НАТО. BZ — нервнопаралитическое отравляющее вещество, которое может на время вывести человека из строя. Информацию, по словам Лаврова, получена на условиях конфиденциальности от ОЗХО из швейцарского Центра радиологического и химико-биологического анализа в Шпице.

В самой ОЗХО заявляли, что результаты анализов биомедицинских образцов и проб из объектов окружающей среды, проведенных аккредитованными лабораториями, «подтверждают выводы Великобритании, касающиеся вида токсичного химического вещества», которым были отравлены Скрипали, напоминает RNS. Речь шла о веществе «Новичок».