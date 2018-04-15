Стала известна дата прощания с екатеринбургским журналистом, упавшим с пятого этажа

Максим Бородин скончался утром 15 апреля
Прощание с екатеринбургским журналистом Максимом Бородиным состоится 18 апреля, сообщает информационное агенство «Новый регион». О точном времени и месте проведения церемонии обещают сообщить позднее.
Максим скончался утром 15 апреля не приходя в сознание в реанимационном отделении больницы № 23 Екатеринбурга. Он выпал из окна на пятом этаже 12 апреля. Его обнаружили соседи и вызвали скорую помощь. В тяжелом состоянии журналист был госпитализирован.
По информации «URA.RU», на днях Максим Бородин ушел из екатеринбургской редакции агентства «Новый день» и планировал переехать в Москву. Там он собирался продолжить работу в этом же издании.