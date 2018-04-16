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16 апреля 2018
15 апреля 2018
Главные новости Москвы
00:31  16 апреля 2018 0

Порошенко назвал армию Украины одной из лучших в Европе

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Глава государства похвастался эффективностью украинской армииФото: пресс-служба президента Украины

Украинский лидер Петр Порошенко считает армию Украины одной из самых эффективных в Европе. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, за последние четыре года украинской стороне удалось не только возродить армию, но и превратить ВСУ в одну из самых эффективных вооруженных сил на континенте, пишут Nation News. В качестве доказательств Порошенко привел результаты украинских военных во время контрштурмовых учений для маленьких групп SWAT, которые применяют легкое оружие и специальные тактики для выполнения операций с высоким риском для жизни, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

В свою очередь, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов заявил, что вышеизложенное высказывание президента Украины является смехотворным. «Четыре года разгрома, потерь и неспособности выстроить нормальную вертикаль управления в ВСУ. Огромные проблемы с оборонно-промышленным комплексом и ни одного доказательства, что эта армия что-то может сделать», — цитирует эксперта RT.

Помимо этого, он обратил внимание на то, что для Порошенко это типичные рассуждения в контексте Евросоюза, так как вранье для европейцев является общепринятой нормой. Коновалов также подчеркнул, что стремление главы Украины вступить в НАТО тщетно, потому что армия страны просто не подходит под заданные стандарты.

Ранее «URA.RU» сообщало, что президент Украины Петр Порошенко во время разговора с журналистами обратился к российскому лидеру Владимиру Путину на «ты», когда высказывал свое мнение по поводу ситуации размещения миротворцев в Донбассе.

Александр Черноскутов
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