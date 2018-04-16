11:56 16 апреля 2018 0

Певец поблагодарил тобольцев за сувенир Фото: с личной страницы Егора Крида в Instagram

Певец Егор Крид поблагодарил в соцсетях своих фанатов, устроивших ему горячий прием в Тобольске. По его словам, на концерте он едва не замерз в «слишком ледовом» дворце спорта, но зато его согрела железная роза.

«Тобольск, большое спасибо, за концерт сегодняшний. Было, правда, прохладно, потому что „ледовый“ был какой-то уж слишком ледовый. Мне тут подарили тяжелую железную розу. Большое спасибо!» — говорит певец в своем видеообращении к фанатам, размахивая перед камерой полученным сувениром.

Концерт Крида в Тобольске прошел 15 апреля с некоторым опозданием от графика. Изначально он был назначен на 26 марта, но из-за большой загруженности певца выступление перенесли. «В связи с моей огромной загруженностью и интенсивной подготовкой к большому сольному концерту выступление в вашем городе переносится. Но огромный плюс в том, что в Тобольск я приеду с новой программой и вы услышите мои новые хиты», — обращался тогда Крид к фанатам.