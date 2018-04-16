{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,43
Динамика за 2 недели
Евро 75,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 апреля 2018
11:56  16 апреля 2018 0

Егору Криду в Тобольске подарили железные цветы. ВИДЕО

Певец поблагодарил тобольцев за сувенирФото: с личной страницы Егора Крида в Instagram

Певец Егор Крид поблагодарил в соцсетях своих фанатов, устроивших ему горячий прием в Тобольске. По его словам, на концерте он едва не замерз в «слишком ледовом» дворце спорта, но зато его согрела железная роза.

«Тобольск, большое спасибо, за концерт сегодняшний. Было, правда, прохладно, потому что „ледовый“ был какой-то уж слишком ледовый. Мне тут подарили тяжелую железную розу. Большое спасибо!» — говорит певец в своем видеообращении к фанатам, размахивая перед камерой полученным сувениром.

Концерт Крида в Тобольске прошел 15 апреля с некоторым опозданием от графика. Изначально он был назначен на 26 марта, но из-за большой загруженности певца выступление перенесли. «В связи с моей огромной загруженностью и интенсивной подготовкой к большому сольному концерту выступление в вашем городе переносится. Но огромный плюс в том, что в Тобольск я приеду с новой программой и вы услышите мои новые хиты», — обращался тогда Крид к фанатам.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров