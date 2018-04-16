В МИД заявили, что Россия не будет затягивать с ответом на санкции США

Россия не будет затягивать с принятием законопроекта об ответных мерах на американские санкции. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Я думаю, что график рассмотрения этого важного законопроекта будет выстроен так, чтобы не затягивать — ситуация просто сама по себе диктует необходимость достаточно энергичных усилий», — заявил Сергей Рябков, чьи слова приводит «Федеральное агентство новостей». Пока же Москва не может назвать конкретные сроки принятия ограничительных мер против США. «Мы видим потребность в том, чтобы это было осуществлено достаточно динамично», — сказал Рябков.
Между тем 16 апреля США обещают объявить новые санкции против России, сообщает ФБА «Экономика сегодня». Они должны коснуться неких компаний, которые якобы «поставляли технологии в Сирию». Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов выразил сожаление о новых санкциях США против ряда российских компаний и их руководителей. «На самом деле, это путь в никуда. К сожалению, неизбежная в будущем нормализация отношений между Россией и США дастся теперь гораздо сложнее», — приводит его слова РАПСИ.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает действия в отношении США в ответ на введенные с американской стороны санкции. Речь идет о запрете на ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции из США.