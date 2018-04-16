{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,28
Динамика за 2 недели
Евро 76,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 апреля 2018
Главные новости Москвы
13:56  16 апреля 2018 2

В МИД заявили, что Россия не будет затягивать с ответом на санкции США

Сергей Рябков рассказал об ответных санкциях против СШАФото: скриншот видео
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
все новости сюжета

Россия не будет затягивать с принятием законопроекта об ответных мерах на американские санкции. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Я думаю, что график рассмотрения этого важного законопроекта будет выстроен так, чтобы не затягивать — ситуация просто сама по себе диктует необходимость достаточно энергичных усилий», — заявил Сергей Рябков, чьи слова приводит «Федеральное агентство новостей». Пока же Москва не может назвать конкретные сроки принятия ограничительных мер против США. «Мы видим потребность в том, чтобы это было осуществлено достаточно динамично», — сказал Рябков.

Между тем 16 апреля США обещают объявить новые санкции против России, сообщает ФБА «Экономика сегодня». Они должны коснуться неких компаний, которые якобы «поставляли технологии в Сирию». Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов выразил сожаление о новых санкциях США против ряда российских компаний и их руководителей. «На самом деле, это путь в никуда. К сожалению, неизбежная в будущем нормализация отношений между Россией и США дастся теперь гораздо сложнее», — приводит его слова РАПСИ.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает действия в отношении США в ответ на введенные с американской стороны санкции. Речь идет о запрете на ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции из США.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров