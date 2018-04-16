Ямальские энергетики нашли способ сэкономить бюджетные деньги

Компания «Энерго-Газ-Ноябрьск» успешно продолжает модернизацию центральной городской котельной, где внедряется система автоматического контроля над технологическими процессами. За последние три года устаревшее оборудование заменили на современное.
«Энерго-Газ-Ноябрьск» — первое предприятие в России, где проведены столь масштабные работы по полной модернизации водогрейных котлов модификации КВГМ-100», — рассказал исполнительный директор АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» Валерий Ольхов. По его словам, цель работ — снизить потребление природного газа и электроэнергии, и в то же время внедрить систему мониторинга и оценки энергоэффективности.
В компании также рассказали, что замена котлов и обновление другого оборудования позволит увеличить коэффициент полезного действия котлов на 5-7%, реже их ремонтировать и снизить расход топлива и электроэнергии. Новая автоматизированная система управления обеспечит мониторинг и оперативную оценку параметров работы всего оборудования.
«Ноябрьск можно рассматривать не только в масштабе округа, но и в масштабе страны. Если посмотреть на показатели энергоэффективности, которые мониторит Минэнерго, то объекты энергетики Ноябрьска всегда занимают лидирующее положение», — заметил заместитель губернатора Сергей Карасев. Проделанная в котельной работа позволит сэкономить и вложить высвободившиеся средства в ремонт сетей. «Если бы этого не происходило, денежные средства на ремонт и замену сетей пришлось бы выделять из окружного бюджета в рамках адресной программы. Сейчас это расходы предприятий. А мы эти высвобождающиеся ресурсы можем направить на другие объекты — садики, школы и так далее», — заключил Карасев.
Ямальские энергетики продолжат модернизацию своих объектов и дальше. «Мы подписали с правительством округа и администрацией Ноябрьска трехстороннее концессионное соглашение, рассчитанное на 20 лет. Оно накладывает на нас определенные обязательства перед городом, и мы будем их выполнять», — заверил Валерий Ольхов.