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16 апреля 2018
15 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
17:09  16 апреля 2018 1

У свердловских депутатов остался последний шанс избежать суда с прокуратурой. Тунгусов выступил со спецзаявлением на фракции «ЕР»

Заседание Заксо. Екатеринбург, карапетян армен
Владимир Тунгусов не смог лично убедить Карапетяна написать заявление об отставкеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Первый заместитель свердловского губернатора Владимир Тунгусов 16 апреля лично явился на заседание фракции «Единая Россия» Заксобрания области, чтобы предложить шаги по урегулированию конфликта ее представителями и региональной прокуратурой. Он попросил депутатов убедить своего коллегу из «Справедливой России» Армена Карепетяна добровольно сдать депутатский мандат, удовлетворив тем самым требование надзорного органа.

Как ранее сообщало «URA.RU», 2 апреля фракция «ЕР» единогласно поддержала прокурорское представление. Однако уже 3 апреля на заседании Заксобрания восемь депутатов проголосовали против него. В ближайшее время прокуратура намерена подготовить иск о лишении Карапетяна мандата через суд.

Надзорный орган обвинял Карапетяна в нарушении закона о противодействии коррупции — народный избранник в декларации за 2016 год не указал своих несовершеннолетних детей и принадлежащее им имущество. Помимо этого, сотрудник прокуратуры Екатерина Шурыгина обвинила депутата в оскорблении — парламентарий прилюдно спросил, нужны ли ей дети.

Участники сегодняшнего заседания фракции «ЕР» отметили, что Тунгусов не требовал привлечь к дисциплинарной ответственности депутатов, нарушивших фракционное решение. Также снят с повестки дня вопрос о замене лидера фракции Елены Чечуновой. Ранее представители команды первого заместителя губернатора считали, что именно она должна понести ответственность за нарушение партийной дисциплины.

Константин Джултаев
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