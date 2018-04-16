Первый заместитель свердловского губернатора Владимир Тунгусов 16 апреля лично явился на заседание фракции «Единая Россия» Заксобрания области, чтобы предложить шаги по урегулированию конфликта ее представителями и региональной прокуратурой. Он попросил депутатов убедить своего коллегу из «Справедливой России» Армена Карепетяна добровольно сдать депутатский мандат, удовлетворив тем самым требование надзорного органа.
Как ранее сообщало «URA.RU», 2 апреля фракция «ЕР» единогласно поддержала прокурорское представление. Однако уже 3 апреля на заседании Заксобрания восемь депутатов проголосовали против него. В ближайшее время прокуратура намерена подготовить иск о лишении Карапетяна мандата через суд.
Надзорный орган обвинял Карапетяна в нарушении закона о противодействии коррупции — народный избранник в декларации за 2016 год не указал своих несовершеннолетних детей и принадлежащее им имущество. Помимо этого, сотрудник прокуратуры Екатерина Шурыгина обвинила депутата в оскорблении — парламентарий прилюдно спросил, нужны ли ей дети.
Участники сегодняшнего заседания фракции «ЕР» отметили, что Тунгусов не требовал привлечь к дисциплинарной ответственности депутатов, нарушивших фракционное решение. Также снят с повестки дня вопрос о замене лидера фракции Елены Чечуновой. Ранее представители команды первого заместителя губернатора считали, что именно она должна понести ответственность за нарушение партийной дисциплины.