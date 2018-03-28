16:53 28 марта 2018 0

Вскоре Армену Карапетяну придется попрощаться с коллегами Фото: Анна Майорова © URA.RU

28 марта мандатная комиссия свердловского Заксобрания рассмотрела представление областной прокуратуры о досрочном прекращении полномочий депутата Армена Карапетяна. Как сообщают источники «URA.RU», члены комиссии поддержали требование надзорного органа. Они предложили удовлетворить представление на намеченном на 3 апреля парламентском заседании.

Официальные разъяснения у председателя комиссии Алексея Коробейникова получить не удалось. Он лишь подчеркнул, что решение комиссии направлено председателю Заксобрания Людмиле Бабушкиной, его содержание парламентарий не пояснил. Как ранее сообщало «URA.RU», надзорный орган обвиняет Карапетяна в том, что в декларации о доходах и имуществе за 2016 год он не указал своих детей и принадлежащие им активы.

Обвиняемый в нарушении законодательства о противодействии коррупции депутат уже становился героем скандалов. В начале марта сотрудник прокуратуры Свердловской области Екатерина Шурыгина написала рапорт, в котором обвинила депутата в оскорблении. На одном из заседаний Карапетян спросил, есть ли у нее дети. Шурыгина ответила, что нет. На это Армен Карапетян отреагировал очередным вопросом: «Надо?»

В декабре прошлого года дорожные полицейские оштрафовала Карапетяна за пьяную езду. Спустя несколько месяцев свердловские парламентарии направили жалобу о ненадлежащем моральном облике коллеги на имя руководителя «Справедливой России» Сергея Миронова. Братьям Армена Карапетяна — Рафику и Геворку — предъявлялись обвинения в похищении и избиении человека. Самого депутата подозревали в организации избиения молодого человека, с которым сбежала в Москву его дочь.

Ранее свердловские парламентарии более активно и последовательно защищали своих коллег от прокуратуры. В частности, в феврале 2013 года они отклонили представление прокуратуры о лишении мандата экс-депутата Дениса Сизова. Он, будучи парламентарием, опубликовал открытое обращение в адрес бывшего кандидата на пост мэра Новоуральска Владимира Машкова. Прокуроры посчитали, что «сокол Жириновского» нарушил установленный законом порядок агитации, в связи с чем должен немедленно освободить депутатский кабинет.

Депутаты пошли на конфликт с прокуратурой, понимая, что надзорный орган может предъявить аналогичные претензии большинству из них — участие депутатов в предвыборной агитации не афишируется, но является неофициальной традицией.