23 депутата звонко щелкнули по носу прокуратуру Свердловской области

15:05 03 апреля 2018 2

Тунгусов предупредил депутатов о позиции администрации губернатора, но те решили по-своему Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское Заксобрание отказалось принимать беспрецедентное для своей истории решение. За лишение мандата коллеги от «Справедливой России» Армена Карапетяна во вторник, 3 апреля, проголосовали только 23 из 46 депутатов — для принятия решения не хватило двух голосов. Девять человек оказались против, еще двое воздержались и 12 не голосовали.

Александр Ладыгин настаивал, что депутаты, отзывая мандат Карапетяна, откроют ящик Пандоры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На отзыве полномочий у Карапетяна настаивала прокуратура Свердловской области, обвинившая народного избранника в том, что в декларации о доходах и имуществе за 2016 год он не указал своих детей и принадлежащие им активы. Надзорный орган в лице старшего помощника прокурора Свердловской области Ксении Масаловой сегодня предупредил народных избранников: «Если полномочия депутата не будут прекращены, то надзорный орган оставляет за собой право на обращение в суд». Позже в пресс-службе прокуратуры Свердловской области уточнили, что это обращение уже составлено.

Докладчиком на совещании выступил вице-спикер Виктор Якимов, обрисовавший все аспекты нарушения. После его выступления депутаты задали вопросы и поделились своим взглядом на происходящее. Коммунист Александр Ивачев интересовался, привела ли неподача декларации Карапетяном к сокрытию каких-либо доходов, но эти факты, как выяснилось, не проверялись.

Александр Ладыгин, голосовавший против лишения мандата и на мандатной комиссии, и сегодня, предупредил депутатов о последствиях. «В прошлом году три депутата гордумы с ошибками подали декларации — они реально скрыли свое состояние. У Армена Эминовича на детях не записано никакого имущества, то есть мы лишаем депутата мандата за то, что он забыл указать правильное количество своих детей. Можно ли лишить депутата мандата на основании технической ошибки? Тем более что мы тем самым даем прокуратуре мощнейший инструмент для давления на представителей законодательной власти. Как мы сможем защищать интересы избирателей, если мы коллегу не можем защитить? Будет решение суда — рассмотрим вопрос, куда торопиться? Давайте уважать себя и не принимать поспешных решений с точки зрения, может, не буквы, но духа закона».

«Депутаты — переходный вид от человека к ангелу», — сказал Андрей Жуковский (второй справа) с трибуны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Коллегу поддержал однопартиец Вячеслав Вегнер: «В законе о коррупции главная составляющая — коррупционная. Но ведь на детях не было ничего — в чем коррупционная составляющая? Мы открываем ящик Пандоры, и для любого из нас можно найти причину для такого решения. Ну вот я брюки не погладил сегодня. Напомню вам кандидата в президенты России, у которого находили имущество за рубежом деньги, счета, и никто не снял его с выборов, сказали — так надо, а здесь мы почему-то спешим принять решение».

Лидер фракции «Справедливая Россия» Андрей Жуковский коллегу поддержал на теософском уровне. «Сегодня вторник страстной седьмицы. Принято вспоминать проповеди Иисуса Христа, но уж никак не заниматься лишением мандата. Но я не проповедник, вы не книжники и фарисеи, а депутаты — переходный вид от человека к ангелу. Настолько ли серьезен проступок Армена Эминовича? Да, не указал двух из шестерых детей, но он не получает зарплату в Заксобрании и зарабатывает на стороне деньги на пропитание своей большой семьи. Возможно, где-то не доследил за помощниками, но это техническая ошибка, которая привела к трагическому результату, и я предлагаю сегодня вспомнить о прощении, понимании и смирении».

Последним слово взял сам Армен Карапетян, который поблагодарил собравшихся за возможность «в который раз огласить список детей, которых шесть — пока». «В моих анкетах они есть, когда я подавал в отдел кадров свои документы, они были там указаны. Мне нисколько не стыдно ни за своих детей, ни за свою работу. Трагедия, когда мы теряем, а то, что приобретаем, — счастье. У меня не будет обид на любое ваше голосование — это дело каждого. Единственная просьба: не обсуждайте никогда детей, мы ради них и живем.

Дети — наши ангелы, это наши с вами крылья, за счет которых мы и летим.

Людмила Бабушкина осталась довольна сегодняшним голосованием и тем, что продемонстрировала силу прокуратуре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Коллеги упомянули слова президента, что он везде и всегда с гордостью говорит: надо развивать страну, рожая детей. Он старается делать всякие социальные проекты для достойной и красивой благополучной жизни наших детей. Что я и делаю, исполняя указ президента. На детях точно нет и не было никакого имущества, все справки были собраны и мной подписаны, каким образом они не попали в комиссию — это вопрос второй. Людмила Валентиновна [Бабушкина, спикер парламента], тружусь с вами во втором созыве и думаю, мои избиратели останутся преданными мне. Все обещания, которые я им дал, будут исполнены до конца моей жизни, а не до конца какого-либо созыва. У меня никаких претензий к вам, коллеги, голосуйте как хотите, а жизнь продолжается», — сказал Карапетян.

Своим сегодняшним решением парламентарии, впрочем, совершили уникальное для последних созывов действие: впервые за последние созывы грубо нарушили фракционное решение. Вчера фракция «Единой России» единогласно поддержала решение о лишении Карапетяна мандата, а до этого — 28 марта — к тому же пришла и мандатная комиссия. Глава администрации губернатора Владимир Тунгусов еще в понедельник, перед заседанием фракции, предупредил единороссов, что областная исполнительная власть свою принципиальную позицию уже заняла и также настаивает на лишении Карапетяна мандата. Сегодня чиновник также присутствовал на заседании Заксобрания до момента принятия решения.

В прошлом созыве депутаты уже отказывали прокуратуре в лишении полномочий коллеги: тогда рассматривалось дело представителя ЛДПР Дениса Сизова. Он агитировал за свою партию на муниципальных выборах, и прокуратура трактовала это как нарушение законодательства. Тогда на защиту Сизова встали даже единороссы. «Мы профессиональные политики, если сегодня согласимся с такими трактовками прокуратуры, то завтра придут и за нами», — объяснял логику голосования знакомый парламентарий.

В гордуме Екатеринбурга прокуратура безрезультатно добивалась лишения полномочий трех депутатов, допустивших ошибки при заполнении деклараций. Формально (и для красивых отчетов) орган надзора даже побеждал, но в действительности три екатеринбуржца продолжают работать в представительном органе власти. В Заксобрании Свердловской области в этот раз была попытка снести нескольких депутатов. Ошибки были также в декларациях 16 депутатов: Альберта Абзалова, Вячеслава Вегнера, Андрея Жуковского, Александра Ивачева, Алексея Коробейникова, Олега Корчагина, Алексея Кушнарева, Александра Ладыгина, Евгения Лобова, Анатолия Марчевского, Павла Мякишева, Валерия Савельева и других. Но они смогли отбиться — вся мощь госструктуры была брошена на Карапетяна. А он взял и устоял.