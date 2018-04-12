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13 апреля 2018
12 апреля 2018
11 апреля 2018
23:55  12 апреля 2018 0

Лидера фракции «ЕР» в свердловском парламенте готовят к отставке. Ее обвиняют в ссоре с прокурором

Выездное заседание правительства Свердловской области в Первоуральске, чечунова елена
Елена Чечунова готова к оргвыводам по итогам фракционного демаршаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководители свердловского Заксобрания, администрации губернатора и отделения «Единой России» обсуждают вопрос о возможной смене руководителя партийной фракции в региональном парламенте Елены Чечуновой.

Как сообщили «URA.RU» несколько независимых источников, уже составлен шорт-лист ее потенциальных преемников. Кто именно из депутатов-единороссов в него вошел, не уточняется.

Данный вопрос уже обсуждался на внутренних встречах и совещаниях в свердловском парламенте. Елену Чечунову обвинили в неэффективном руководстве фракцией. Восемь входящих в нее депутатов отказались 5 апреля на заседании Заксобрания голосовать за удовлетворение протеста областного прокурора Сергея Охлопкова о досрочном прекращении полномочий депутата Арменя Карапетяна. Последний нарушил федеральный закон о противодействии коррупции, не указав в декларации за 2016 года своих несовершеннолетних детей и принадлежащее им имущество.

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Негативное отношение надзорного ведомства к Карапетяну подогрел и рапорт сотрудника прокуратуры Екатерины Шурыгиной, обвинившей депутата в оскорблении. Он на публичном мероприятии спросил, нужны ли ей дети.

Опрошенные «URA.RU» парламентарии разредились во мнении. Одни возлагают ответственность за нарушение фракционной дисциплины на Елену Чечунову. Ее оппонент считает, что эта недоработка будет стоить ей должности. Сторонники Чечуновой подчеркивают: ее функционал ограничивается организацией заседания фракций: «Она в данном случае исполнитель. Обвинять ее в чем-то бессмысленно. Чечунова всю себя отдает работе, занимаясь партийными проектами и законодательной работе даже в выходные, чего не скажешь о многих других единороссах».

По мнению защитников Чечуновой, часть ответственности за соблюдение партийных решений лежит на секретаре областного отделения «ЕР», первом вице-спикере Заксобрания Викторе Шептии. Источник агентства добавляет, что после демарша членов фракции к Шептию также возникли вопросы. Однако возможность его отставки с поста секретаря партотделения не рассматривается. Он будет заниматься этот пост до окончания срока полномочий в декабре 2018 года.

В Заксобрании звучит и конспирологическая версия, согласно которой демарш был организован одним известным политиком в личных целях: «Подумайте сами, почему речь идет о нарушении дисциплины только во фракции „ЕР“, а поведение членов оппозиционных фракций не берется во внимание. Посмотрите, кто выбрал закрытую форму голосования, кто и как вел себя после нее и сами сделайте вывод, кому это было выгодно».

В разговоре с корреспондентом «URA.RU» Елена Чечунова воздержалась от комментариев по поводу разговоров об ее возможной отставке: «Делать оргвыводы — не моя прерогатива. Это полномочия руководителей регионального отделения партии и Заксобрания».

Она уточнила, что как руководитель фракции переговорила со всеми депутатами, не исполнившими решение о поддержке прокурорского представления: «Кто как объясняет. Но я скажу четко — нельзя путать требование прокурора, позицию законодательного органа и личные отношения с депутатом, которого предлагали лишить полномочий. Наша задача — исполнять законодательство, ставя его превыше всего. Мы еще все вместе будем анализировать произошедшее».

Константин Джултаев
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