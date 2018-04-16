{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,28
Динамика за 2 недели
Евро 76,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 апреля 2018
15 апреля 2018
14 апреля 2018
13 апреля 2018
Главные новости Челябинской области
18:01  16 апреля 2018 0

Миллиард на челябинскую свалку потратят без конкурса

Визит министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского на предприятия - ЧМК, городская свалка, ЧЭМК. Челябинск, свалка, полигон тбо
Решение о рекультивации полигона в Челябинске примет МоскваФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил обращение на имя президента РФ Владимира Путина по вопросу рекультивации свалки в Челябинске. Глава региона просит, чтобы компанию по ликвидации полигона назначили на федеральном уровне. Для этого потребуется специальное распоряжение правительства РФ. Эту информацию «URA.RU» подтвердил вице-губернатор Сергей Сушков. 17 апреля, во вторник, Дубровский встретится в Москве с министром природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Донским

На рекультивацию челябинской свалки, самой крупной из числа полигонов на территориях городов-миллионников, из федерального бюджета будет выделен один миллиард рублей. Планировалось, что деньги поступят в 2020 году, но в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС процесс ускорили и финансирование начнется уже в 2018 году. Такое решение было принято во время визита министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского в Челябинск. Планировалось, что министерство экологии Челябинской области проведет тендер и выберет компанию, которая займется рекультивацией. Но, как стало известно «URA.RU», принято решение отказаться от тендера совсем.

Визит министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского на предприятия - ЧМК, городская свалка, ЧЭМК. Челябинск, полигон тбо, дубровский борис
Борис Дубровский решил покончить с «мусорными войнами»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Конкурсные процедуры удлиняют процесс, — пояснил „URA.RU“ курирующий минэкологии вице-губернатор Сергей Сушков. — А нам надо начинать как можно скорее. Уже есть пример с полигоном в Кучино, в Балашихе. Там распоряжением правительства РФ в конце марта единственным исполнителем работ по рекультивации назначена фирма „Экоком“. Мы также рассчитываем, что исполнителя нам назначат на федеральном уровне». Сушков напомнил, что губернатор Борис Дубровский уже потребовал, чтобы свалки в Челябинске и Магнитогорске с 1 июля 2018 года прекратили прием мусора, после чего должен начаться процесс рекультивации. Фирма, которую определят в правительстве РФ, получит тот самый миллиард рублей, выделенный на ликвидацию полигона в областном центре. 17 апреля в Москве губернатор Борис Дубровский будет встречаться и обсуждать этот вопрос с Сергеем Донским.

Как сообщил «URA.RU» собственный источник, отказ от тендера вызван не только сжатыми сроками подготовки к саммитам. «На полигон претендует слишком много исполнителей. Всем хочется освоить миллиард рублей, — пояснил источник. — Все это в конечном счете может вылиться в „мусорные войны“. Тендер будет постоянно блокироваться УФАС, как это было год назад, когда выбирали исполнителя по изыскательским работам на полигоне». По словам источника, вокруг полигона уже начались споры финансово-промышленных групп. «Таким образом, Дубровский отдает решение вопроса Москве, — говорит источник. — К тому же миллиард рублей просто напрямую попадет исполнителю и нет опасений, что стоимость тендера будут „ронять“ во время конкурсных процедур».

Региональным оператором по вывозу мусора в Челябинском кластере выбрано ООО «Центр коммунального сервиса». В настоящее время проходит конкурс по выбору концессионера на строительство завода по утилизации мусора. Заявление подали несколько фирм, в том числе АО «Управление отходами», аффилированное со структурами «Газпрома».

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров