23:24 06 марта 2018 1

Министр Сергей Донской (в центре) 6 марта провел в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент Владимир Путин во время выступления с посланием, помимо вопросов международной и федеральной политики, продемонстрировал глубокую погруженность в проблемы регионов. Глава государства назвал Челябинск в числе экологически неблагополучных городов в одном ряду с Красноярском, Нижним Тагилом, Череповцом и Новокузнецком. Южноуральцы, считавшие, что власти бросили их, связывают большие надежды с таким вниманием к своему городу. И во вторник, 6 марта, в Челябинск по поручению президента прилетел министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

Визит чиновника принес несколько важных итогов. Министр заявил, что федеральные власти готовы в ускоренном режиме выделить финансирование на рекультивацию свалки — самой большой в стране, расположенной в черте города-миллионника. Но для этого муниципалитет должен ускорить подготовку технической документации. Руководству ЧЭМК предложено встроиться в эту схему. У электрометаллургического комбината за десятилетия работы накоплен гигантский шлакоотвал, расположенный всего в 50 метрах. Его предложено использовать для засыпки свалки. Гендиректор комбината Павел Ходоровский доложит о механике проекта правительству области.

Игоря Зюзина не было во время визита Сергея Донского на «Мечел» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Второй важный итог поездки — Сергей Донской поручил региональным властям вместе с минэкологии, местным управлением Росприроднадзора и другими ведомствами разработать в течение марта план улучшения экологической ситуации в Челябинске на ближайшие 2-3 года. Федеральный чиновник признался, что в пару лет не уложиться, в отличие от Красноярска, где ситуация не такая напряженная. Но призвал местных чиновников сделать так, чтобы люди в кратчайшие сроки почувствовали улучшения.

Губернатор Борис Дубровский заявил, что все промышленники «оставили последние иллюзии» после послания президента Владимира Путина, где глава государства прямо заявил: переход крупнейших российских предприятий на так называемые НДТ (наилучшие доступные технологии), больше не сдвигается. Срок завершается в 2019 году. В качестве положительных примеров назвал Магнитогорский металлургический комбинат, которым он управлял до 2014 года, и Челябинский цинковый завод, реализующие самые современные экологические программы.

Министр на это заметил, что задача чиновников сделать так, чтобы жители почувствовали улучшения в измеримой перспективе. «Нужно затронуть и вопросы транспорта, и озеленения, и очистных сооружений. То есть все, что позволит комплексно решить проблему и вывести город в территорию экологического развития», — подчеркнул Сергей Донской.

Итоговое совещание проходило в закрытом от прессы режиме. Его участники на условиях анонимности рассказали, что главными темами стал переход на НДТ, рекультивация свалки раньше 2020 года, когда Челябинск примет саммиты ШОС и БРИКС, а также улучшение системы мониторинга. Например, Росгидромет привез и установит в Челябинской области специальные счетчики, оставшиеся после закрытия в курганском городе Щучье завода по утилизации химоружия.

Руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров поинтересовался, когда «Фортум» будет переводить свою угольную генерацию в Челябинске на газ и этим резко сократит количество вредных выбросов. Энергетики заявили, что пока не собираются этого делать.

Сергей Донской заявил, что экологическая ситуация в Челябинске хуже, чем в Красноярске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во время пресс-подхода журналисты попросили прокомментировать вопрос рекультивации Коркинского угольного разреза, дым от эндогенных пожаров в котором еще недавно не давал нормально дышать жителям шести населенных пунктов, включая часть Челябинска. Сергей Донской назвал «приемлемым вариантом» рекультивацию этой самой большой в Евразии ямы «в рамках проекта Томинского ГОКа». Горно-обогатительный комбинат, напомним, строит Русская медная компания Игоря Алтушкина под Челябинском.

Инвестор намерен с помощью закладочной смеси с ГОКа рекультивировать Коркинский разрез. Некоторые местные жители обеспокоены возможным ухудшением состояния экологии, диалог с ними по поручению президента организован на площадке областной Общественной палаты. Министр Сергей Донской заявил, что любое общественное движение требует внимания, но оно должно быть конструктивным. По сути, он повторил слова президента, который 9 ноября звонил одному из лидеров экологической организации «СтопГОК» Василию Московцу и призывал соблюдать рамки закона.

В Челябинске очень много старых предприятий, заметил министр. «Их необходимо модернизировать. Челябинск требует больших усилий», — резюмировал министр.