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16 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
22:58  16 апреля 2018 0

В Екатеринбурге из-за кишечной инфекции закрыли школу

АО
Причину отравления школьников выяснят ревизорыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

После массового отравления детей на юго-западе Екатеринбурга закрыли школу. У учеников диагностировали кишечную инфекцию. ЧП произошло в МАОУ СОШ №85 в Юго-Западном районе города.

Кишечную инфекцию подхватили cразу семь школьников. Однако санврачи свердловского Роспотребнадзора пока случаи заболеваний между собой не связывают. Как сообщили в пресс-службе ведомства порталу 66.ru, сейчас в школе проводится проверка с целью установить причину заболевания детей. Нашему агентству не удалось получить комментарий — на телефонный звонок в региональном Роспотребнадзоре не ответили.

Школу с 17 по 23 апреля закрыли на карантин. Судя по приказу, опубликованному на сайте школы, такие меры необходимы для того, чтобы не допустить распространения инфекции. В эти дни 1300 школьников будут обучаться дистанционно.

Как сообщало «URA.RU», в феврале этого года случаи массовых отравлений были зафиксированы в других екатеринбургских школах — №64, №74 и №140. Как выяснили в СКР по Свердловской области, блюда в школьную столовую поставляла фирма «Золушка». На предприятии прошли обыски. После чего надзорные органы устроили рейд по всем учебным заведениям Екатеринбурга.

Наталья Михалева
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