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17 апреля 2018
16 апреля 2018
Главные новости Москвы
01:45  17 апреля 2018 0

Трамп: все выпущенные по Сирии ракеты достигли своей цели

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
По словам главы США, ни одна из выпущенных по Сирии ракет не была сбитаФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что все выпущенные ракеты по Сирии достигли своих целей, ни одна не была сбита. Об этом он рассказал во время выступления во Флориде, которое было посвящено сокращению налогов для малого бизнеса.

«Мы запустили более ста ракет, и они не сбили ни одну», — приводит слова президента США «Газета.ру». По его словам, американские военные подчеркнули, что каждая ракета достигла своей цели. Однако, ранее сообщалось, что сирийские ПВО сумели перехватить 71 крылатую ракету из более чем сотни выпущенных западной коалицией по объектам военной инфраструктуры в Сирии, писало RT.

Напомним, 14 апреля США, Британия и Франция нанесли удары по Сирии. Коалиция объяснила свое решение об атаке действиями сирийского лидера Башара Асада, который обвиняется в применении химоружия против мирного населения.

Александр Черноскутов
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