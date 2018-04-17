Трамп приостановил введение новых антироссийских санкций

02:35 17 апреля 2018 0

Американский лидер ждет подходящего момента, чтобы ввести новые санкции в отношении РФ Фото: Официальный сайт президента РФ

Глава США Дональд Трамп распорядился отложить введение новых санкций в отношении российской стороны. Об этом сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

«Трамп пообщался с советниками по национальной безопасности вечером в воскресенье и сказал им, что расстроен из-за того, что санкции были официально объявлены, потому что у него ещё нет уверенности по вопросу их введения», — цитирует американскую газету RT. Американский лидер вряд ли одобрит новые антироссийские санкции до тех пор, пока не появится подходящий повод для этого, пишет РБК.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты объявят о новых санкциях в отношении РФ в понедельник, 15 апреля. По ее словам, отношения между двумя сверхдержавами в настоящее время наряженные, поскольку в этом виновата Россия, напоминает «Национальная служба новостей». В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал новые антироссийские санкции «навязчивой идеей» и «экономическим рейдерством» американской стороны.