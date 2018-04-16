{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,28
Динамика за 2 недели
Евро 76,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 апреля 2018
Главные новости Москвы
18:21  16 апреля 2018 0

Песков назвал новые санкции США «экономическим рейдерством»

ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, песков дмитрий
Дмитрий Песков раскрыл истинную причину антироссийских санкцийФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
все новости сюжета

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал антироссийские санкции «навязчивой идеей» и «экономическим рейдерством» США. Он подчеркнул, что ограничения не связаны с ситуацией в Сирии.

По словам пресс-секретаря президента РФ, принятые США в отношении России санкции противоречат международному праву и правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Ограничения, считает Песков, — это «неприкрытые попытки нечестной конкуренции» и способ убрать Россию с мировых рынков. «Конечно, это не может никак обуславливаться ситуацией в Сирии или иной стране мира. Это не что иное, как такое международное экономическое рейдерство», — цитирует Пескова «Пятый канал». При этом пресс-секретарь главы государства отметил, что американские санкции приобретают характер «навязчивой идеи».

Статья по теме
Что означают новые санкции, введенные США, и как они коснутся россиян

Минфин США 6 апреля представил расширенный санкционный список. В него были включены некоторые российские бизнесмены и их компании. Затем Вашингтон пригрозил ввести 16 апреля новые санкции в связи с «поддержкой Россией правительства Башара Асада», уточняет «Федеральное агентство новостей».

Между тем в Госдуме планируют рассмотреть законопроект об ответных мерах на санкции США. Известно, что ограничения будут носить экономический характер. Они могут коснуться поставок сельхозпродукции, сотрудничества в IT-сфере, взаимодействия по ряду программ Росатома и сферы ракетного двигателестроения, пишет FlashNord. Как вариант ответных мер депутаты уже предлагали подделывать товары из Соединенных Штатов. «Мы бьем под дых американцев», — пояснил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров