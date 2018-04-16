Песков назвал новые санкции США «экономическим рейдерством»

18:21 16 апреля 2018 0

Дмитрий Песков раскрыл истинную причину антироссийских санкций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал антироссийские санкции «навязчивой идеей» и «экономическим рейдерством» США. Он подчеркнул, что ограничения не связаны с ситуацией в Сирии.

По словам пресс-секретаря президента РФ, принятые США в отношении России санкции противоречат международному праву и правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Ограничения, считает Песков, — это «неприкрытые попытки нечестной конкуренции» и способ убрать Россию с мировых рынков. «Конечно, это не может никак обуславливаться ситуацией в Сирии или иной стране мира. Это не что иное, как такое международное экономическое рейдерство», — цитирует Пескова «Пятый канал». При этом пресс-секретарь главы государства отметил, что американские санкции приобретают характер «навязчивой идеи».

Минфин США 6 апреля представил расширенный санкционный список. В него были включены некоторые российские бизнесмены и их компании. Затем Вашингтон пригрозил ввести 16 апреля новые санкции в связи с «поддержкой Россией правительства Башара Асада», уточняет «Федеральное агентство новостей».

Между тем в Госдуме планируют рассмотреть законопроект об ответных мерах на санкции США. Известно, что ограничения будут носить экономический характер. Они могут коснуться поставок сельхозпродукции, сотрудничества в IT-сфере, взаимодействия по ряду программ Росатома и сферы ракетного двигателестроения, пишет FlashNord. Как вариант ответных мер депутаты уже предлагали подделывать товары из Соединенных Штатов. «Мы бьем под дых американцев», — пояснил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.