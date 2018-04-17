Россиян более всего волнуют вопросы бесплатного образования и медицинской помощи

04:17 17 апреля 2018 0

По словам Татьяны Москальковой, этот вопрос более актуален для молодежи и людей среднего возраста Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Согласно данным, приведенным в докладе уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, основными вопросами, которые вызывают беспокойство россиян, являются бесплатная медицинская помощь и вопросы получения образования. Исследование было проведено Фондом «Общественное мнение» в 2017 году.

Как следует из доклада, в списке самых значимых для россиян проблем на первом месте находится право на бесплатную медицинскую помощь (81%), пишет «Российская газета».

В свою очередь, вопрос об образовании (60%) больше волнует молодежную аудиторию в возрасте от 18 до 30 лет (68%), а также лиц среднего возраста — от 31 до 45 лет (66%). Наибольшую обеспокоенность высказали жители Ханты-Мансийского автономного округа (77%), Республики Алтай (76%), Липецкой области (74%), Республики Марий Эл (72%), а также Астраханской области (72%).

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает обязательное трудоустройство выпускников-бюджетников. По словам авторов этой идеи, молодые специалисты после получения диплома будут обязаны проработать в госкомпаниях около четырех лет.