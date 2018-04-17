14:16 17 апреля 2018 0

Впервые равноправными участниками форума станут дети с ВИЧ-инфекцией Фото: предоставлено Александром Чебиным

Участниками VI международной конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии EECAAC — 2018, которая пройдет 18—20 апреля 2018 года в России, впервые в истории этих конгрессов станут дети, живущие с ВИЧ. Об этом «URA.RU» сообщила Светлана Изамбаева — организатор первого в России слета для детей с диагнозом «ВИЧ-инфекция» (состоялся летом 2017 года).

«Во время конференции у нас будет площадка для подростков, чтобы подростки могли параллельно работать по своей программе, пока взрослые будут на конференции», — сообщила Изамбаева. Она добавила, что программа у них будет очень насыщенная: будут встречаться с гостями, выступать на пленарных заседаниях, обучаться.

Всего на форум приедут около 30 подростков с ВИЧ из самых разных городов России (в том числе несколько человек из Екатеринбурга), а также из других стран. Также, по словам Светланы, в рамках специальной детской площадки будет презентована книга о детях с диагнозом ВИЧ.

По данным «URA.RU», идея собрать подростков-активистов на международном форуме по СПИДу была горячо поддержана организаторами конференции и лично Винеем Патриком Салданой — региональным директором ЮНЭЙДС по странам Восточной Европы и Центральной Азии. Однако их участие до последнего момента было под вопросом: у этой идеи нашлись не только сторонники, но и противники. Чтобы юридически невозможно было ни к чему придраться, по словам Изамбаевой, каждый несовершеннолетний участник приедет на конференцию с сопровождающим и соответствующей доверенностью от родителей.

VI международная конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии EECAAC 2018 пройдет с 18 по 20 апреля в Москве. Проводит его ЮНЭЙДС (программа ООН по ВИЧ/СПИДу) совместно с российском Роспотребнадзором. Спикерами на форуме выступит более 250 экспертов по теме профилактики ВИЧ/СПИДа, ожидается около 3000 участников из более чем 100 стран мира.