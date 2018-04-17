{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,28
Динамика за 2 недели
Евро 76,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 апреля 2018
Главные новости 
14:16  17 апреля 2018 0

Дети с ВИЧ едут на конгресс по СПИДу. Среди делегатов — подростки из Екатеринбурга

Впервые равноправными участниками форума станут дети с ВИЧ-инфекциейФото: предоставлено Александром Чебиным
новость из сюжета:
Эпидемия ВИЧ на Урале
все новости сюжета

Участниками VI международной конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии EECAAC — 2018, которая пройдет 18—20 апреля 2018 года в России, впервые в истории этих конгрессов станут дети, живущие с ВИЧ. Об этом «URA.RU» сообщила Светлана Изамбаева — организатор первого в России слета для детей с диагнозом «ВИЧ-инфекция» (состоялся летом 2017 года).

«Во время конференции у нас будет площадка для подростков, чтобы подростки могли параллельно работать по своей программе, пока взрослые будут на конференции», — сообщила Изамбаева. Она добавила, что программа у них будет очень насыщенная: будут встречаться с гостями, выступать на пленарных заседаниях, обучаться.

Всего на форум приедут около 30 подростков с ВИЧ из самых разных городов России (в том числе несколько человек из Екатеринбурга), а также из других стран. Также, по словам Светланы, в рамках специальной детской площадки будет презентована книга о детях с диагнозом ВИЧ.

Новость по теме
ВИЧ-инфицированные дети провели первый в России слет. Остались должны

По данным «URA.RU», идея собрать подростков-активистов на международном форуме по СПИДу была горячо поддержана организаторами конференции и лично Винеем Патриком Салданой — региональным директором ЮНЭЙДС по странам Восточной Европы и Центральной Азии. Однако их участие до последнего момента было под вопросом: у этой идеи нашлись не только сторонники, но и противники. Чтобы юридически невозможно было ни к чему придраться, по словам Изамбаевой, каждый несовершеннолетний участник приедет на конференцию с сопровождающим и соответствующей доверенностью от родителей.

VI международная конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии EECAAC 2018 пройдет с 18 по 20 апреля в Москве. Проводит его ЮНЭЙДС (программа ООН по ВИЧ/СПИДу) совместно с российском Роспотребнадзором. Спикерами на форуме выступит более 250 экспертов по теме профилактики ВИЧ/СПИДа, ожидается около 3000 участников из более чем 100 стран мира.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров