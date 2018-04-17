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17 апреля 2018
18:37  17 апреля 2018 6

Стало известно, на чем Бузова зарабатывает миллионы долларов

Ольга Бузова в Теле-клубе. Екатеринбург, бузова ольга
Рекламный пост приносит певице от 300 до 500 тысяч рублейФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Певица, телеведущая и экс-участница проекта «Дом-2» Ольга Бузова за 2017 год заработала почти 2,2 миллиона долларов. В рейтинге российских звёзд шоу-бизнеса и спорта Forbes она заняла 14-е место. По мнению экспертов, стабильный доход диве приносит реклама в ее instagram-аккаунте.

Арам Ананян, директор продюсерской компании «Archer Music Production`s», которая занимается продвижением Ольги Бузовой, рассказал о ценнике за 45-минутный концерт певицы, передает RT. По словам продюсера, выступление в 2017 году обошлось клиенту в 1 миллион рублей, на клубной площадке цена такого выступления составляла 850 тысяч рублей. Только за первые шесть месяцев Бузова заработала 11 миллионов рублей на частных и клубных выступлениях.

Управляющий партнер национального агентства «Звезды и бренды» Вадим Кормилицын считает, что большинство проектов Ольги Бузовой исключительно имиджевые и только ее instagram-аккаунт может стабильно приносить по 4-5 миллионов в месяц. «Пост в ее Instagram может стоить в интервале от 300 до 500 тысяч рублей», — рассуждает Кормилицын.

За 2017 год, по оценкам журнала Forbes, Бузова успела заработать в общей сложности почти 2,2 миллиона долларов. Певица совершила резкий скачок на 18 пунктов по сравнению с предыдущим 2016 годом в рейтинге отечественных звезд шоу-бизнеса. Ранее Ольга Бузова заявила об открытии собственного ресторана в центре Москвы и создании собственной криптовалюты BuzCoin. Кроме того, в апреле компания «Archer Music Production`s» подала заявку на регистрацию товарного знака Ольги Бузовой.

Павел Маркуш
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