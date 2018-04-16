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16 апреля 2018
Главные новости Москвы
12:06  16 апреля 2018 0

Бузова зарегистрировала товарный знак с двойным смыслом. ФОТО

Логотип имеет сразу два значенияФото: инстаграм Ольги Бузовой

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова обзавелась собственным товарным знаком. Компания «Archer Music Production`s», которая продюсирует артистку, подала заявку на регистрацию логотипа.

Товарный знак одновременно напоминает английскую букву «B» (начальная буква, если писать Buzova), нарисованную под наклоном. Другие же могут увидеть в логотипе более распространенный знак — сердце. Именно таким образом Бузова складывает ладони при съемках (и подписывает фото: «Мои люди всегда со мной»).

L! FE

Также зарегистрированы товарные знаки «Бузова» и «Ольга Бузова». Все три наименования оформлены по нескольким классам международной классификации, передает телеканал 360. Это дает возможность производить под данными товарными знаками широкий спектр услуг и продуктов: начиная от канцтоваров и заканчивая 3D-очками и DVD-плеерами.

Ранее телеведущая и певица Ольга Бузова заявила об открытии собственного ресторана в центре Москвы и собственной криптовалюты BuzCoin. А недавно она анонсировала участие в новом реалити-шоу под названием «БузоваTV».

Павел Маркуш
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