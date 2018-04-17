Мэр самого скандального города Южного Урала пытается избежать импичмента

20:55 17 апреля 2018 1

Второй «неуд» для мэра Миасса означает отставку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты Миасса, самого политически проблемного города Челябинской области 17 апреля, во вторник, на комиссии по бюджету приняли решение рассмотреть отчет мэра Геннадия Васькова на очередной апрельской сессии. Сессия состоится 27 апреля, сообщили «URA.RU» в городском собрании Миасса. Если отчет Васькова в очередной раз отклонят, как это было в 2017 году, мэр автоматически лишится своего поста.

Геннадий Васьков внес отчет по итогам работы за 2017 год еще в феврале. Он рассчитывал, что депутаты рассмотрят документ на февральской сессии. Но четыре из пяти комиссий приняли решение не вносить данный вопрос в повестку. Сессия проходила за три недели до выборов президента, и, понимая, что рассмотрение отчета перерастет в скандал, Васькова попросили перенести вопрос на апрель. Это же рекомендовали главе Миасса и в областном правительстве. Мэр все же попытался отчитаться, заседание переросло в перепалку между депутатами, но тему отклонили.

После февральской сессии в Миассе произошли события, существенно поменявшие ситуацию в городе. Были арестованы по обвинению в коррупции депутат горсобрания Николай Рындин и начальник управления образования администрации Татьяна Биева. Большинство депутатов настроены поставить Васькову за слабый контроль за мэрией очередной «неуд». С учетом уже имеющейся «двойки» за 2016 год главе города грозит отставка. Как рассказали «URA.RU» в городском собрании, градоначальник пытался отменить рассмотрение отчета. Но народные избранники решили внести вопрос в повестку.

По данным «URA.RU», семь депутатов городского собрания, лояльных к Васькову, восьмой (Рындин) находится в СИЗО, готовы сложить полномочия народных избранников. Таким образом, собрание станет нелегитимным и сессия, на которой мэру поставят второй «неуд», не состоится. «Этот вариант ударит, в первую очередь, по Васькову, — говорят „URA.RU“ источники в областном правительстве. — Отставка за дестабилизацию ситуации последует автоматически. Никто не будет прощать, что четвертый по величине город области останется без органа местного самоуправления. Васькову лучше попытаться убедить депутатов в том, чтобы они дали ему второй шанс».

Из-за вечного конфликта Геннадия Васькова с депутатами и общественностью Миасс считается эпицентром политического кризиса. Замечания к работе Васькова есть и со стороны областных властей. Серьезные претензии к мэрии предъявляют силовики. Сам Васьков для комментариев «URA.RU» недоступен, его телефон не отвечает.