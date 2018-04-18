01:46 18 апреля 2018 0

Ольгу Бузову подвергли критике за ответ Дзамболату Тедееву Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Российскую певицу Ольгу Бузову обвинили в неподобающем отношении к главному тренеру сборной России по вольной борьбе и депутату парламента Северной Осетии Дзамболату Тедееву, который ранее заявил о намерении сорвать концерт телеведущей во Владикавказе 29 апреля.

В своем Instagram Тедеев сообщил, что обратится с просьбой об отмене выступления Бузовой в Северной Осетии к организаторам. Парламентарию, как и жителям республики, не нравятся пропагандируемые певицей ценности, смысл песен и внешний вид актрисы. В ответ на этот пост Ольга Бузова подчеркнула, что в Осетии у нее много поклонников, а билеты на предстоящий концерт уже все раскуплены. Желание главного тренера сборной РФ не допустить ее выступление во Владикавказе певица связала с тем, что ему не досталось билета на ее концерт.

Комментарий телеведущей разозлил члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна.

«Не могу промолчать в ситуации, когда бездарность походя унижает главного тренера сборной России по вольной борьбе Джамболата Тедеева. Меня возмутил тот факт, что над гордостью нашей страны, над человеком, который воспитал немало олимпийских чемпионов, благодаря которому, в том числе, наши спортсмены получили 2 золота на Олимпиаде в Рио, издевается выскочка из „Дома-2“, считающая себя „Девушкой №1“ страны, которая возомнила себя российский и даже уже мировой звездой со своей валютой, империей и эпохой», — приводит портал «Дни.ру» слова Манукяна.

Эксперт также отметил, что в такой непростой ситуации артистке нужно было просто промолчать. По его мнению, Тедеев не похож на человека, который стал бы «клянчить билет» на концерт Бузовой.