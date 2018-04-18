В Telegram заявили о невозможности заблокировать мессенджер

03:58 18 апреля 2018 0

Встроенная в Telegram технология позволяет смартфонам менять IP-адреса Фото: Анна Майорова © URA.RU

Роскомнадзор, вероятнее всего, не сможет полностью заблокировать Telegram, поскольку в мессенджер встроена технология, которая позволяет смартфонам менять IP-адреса. Именно поэтому приложение до сих пор работает на территории России, несмотря на попытки ведомства заблокировать его. Об этом рассказал основной акционер Qiwi и инвестор Telegram Сергей Солонин.

«Технология, встроенная в Telegram, позволяет динамически менять IP-адреса через встроенные функции в смартфонах. Таким образом, Telegram может бесконечно менять „айпишники“. Я не очень понимаю, как Роскомнадзор может полностью его заблокировать. Странно, что они об этом не думали раньше, так как все это было известно», — пояснил «Коммерсанту» Солонин, подчеркнув, что у мессенджера есть шансы увеличить аудиторию.

Пользователи, по его мнению, увидят, что разработчики не дают никому ключи для расшифровки сообщений, и предпочтут надежность и защищенность.

Единственным вариантом блокировки Telegram, по словам собеседника издания, является просьба Роскомнадзора удалить приложение из Apple и Google. Тем не менее, бизнесмен усомнился, что компании прислушаются к ведомству.

Роскомнадзор, напомним, подал иск с требованием заблокировать Telegram по всей России из-за отказа руководства передать ФСБ ключи шифрования. Суд принял положительное решение. В понедельник, 16 апреля, провайдеры связи приступили к блокировке мессенджера.