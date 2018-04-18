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18 апреля 2018
Главные новости 
11:04  18 апреля 2018 0

В Кургане спасли оперного певца из Франции. «Повторил бы последний подвиг наполеоновской армии» ФОТО

Для автомобиля иностранца в Кургане изготовили детальФото Олега Матросова

Жители Кургана помогли отремонтировать автомобиль французу, который путешествует из Парижа в Японию. О подробностях происшествия рассказал Олег Матросов, который случайно наткнулся на иностранца у ТЦ «Звездный».

«У его машины потек антифриз, проблема в том, что таких деталей на Land Rover у нас нет», — рассказал курганец. Вокруг иностранца, которого прозвали «Пьер Ришар», мгновенно собрались желающие помочь, в итоге нашли мастерскую, где для него сварили необходимую деталь. Денег с француза брать не стали. «Пусть у него от Кургана останутся хорошие впечатления», — отметил Олег.

Несмотря на языковой барьер, француз немного успел рассказать о себе. По его словам, он оперный певец, работавший в одном из театров Франции. Сейчас он решил путешествовать по миру и мечтает обогнуть земной шар.

Татьяна Жаткина
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