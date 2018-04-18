Жители Кургана помогли отремонтировать автомобиль французу, который путешествует из Парижа в Японию. О подробностях происшествия рассказал Олег Матросов, который случайно наткнулся на иностранца у ТЦ «Звездный».
«У его машины потек антифриз, проблема в том, что таких деталей на Land Rover у нас нет», — рассказал курганец. Вокруг иностранца, которого прозвали «Пьер Ришар», мгновенно собрались желающие помочь, в итоге нашли мастерскую, где для него сварили необходимую деталь. Денег с француза брать не стали. «Пусть у него от Кургана останутся хорошие впечатления», — отметил Олег.
Несмотря на языковой барьер, француз немного успел рассказать о себе. По его словам, он оперный певец, работавший в одном из театров Франции. Сейчас он решил путешествовать по миру и мечтает обогнуть земной шар.