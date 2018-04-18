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18 апреля 2018
13:45  18 апреля 2018 0

У россиян появился последний шанс купить билеты на ЧМ-2018. Любителям футбола советуют поторопиться

Символы Чемпионата мира по футболу 2018. Екатеринбург, футбольный мяч, атрибутика, russia2018, чм-2018, сувенирка чм-2018, чемпионат мира по футболу
Организаторы советуют фанатам поторопиться с покупкойФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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В России начинается последний этап продаж билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года. Сегодня же открываются Главные билетные центры FIFA. Правда пока в них можно лишь получить билет, купленный онлайн.

Старт последнего этапа продажи билетов назначен на 12 часов по московскому времени. Бронировать места на трибунах можно будет, как на сайте FIFA.com/bilet — в режиме реального времени, так и в центрах продажи билетов. Изначально в билетных центрах FIFA можно будет только получить билеты, приобретенные онлайн на сайте FIFA.com/bilet. Только начиная с 1 мая билеты (при наличии) станут доступны для покупки в кассах Главных билетных центров FIFA.

Продажи продлятся вплоть до окончания турнира — до 15 июля. Однако организаторы ЧМ советуют покупать билеты в самом начале данного этапа продаж, так как ожидается большой спрос. Чтобы приобрести заветные тикеты, нужно зарегистрироваться на сайте, выбрать билеты на нужный матч и ввести все данные.

Презентация Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA в цехе "Высота 239" белым металлургам на Челябинском трубопрокатном заводе. Челябинск, волк забивака, символ чм-2018
Болельщиков встретит волк Забивака
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На главный футбольный праздник планеты болельщики со всего мира уже купили около 1,7 млн билетов. Львиная доля билетов (796 875 штук) досталась российским фанатам. За ними следуют любители футбола из США, Бразилии, Колумбии, Германии, Мексики, Аргентины, Перу, Китая, Австралии и Англии. Не распроданы еще 2,7 млн билетов.

По инициативе России после покупки билета на чемпионат мира по футболу FIFA — 2018 всем фанатам необходимо также получить паспорт болельщика. Он даст возможность не только пройти на стадион, но и бесплатно передвигаться в специальных поездах между городами — организаторами ЧМ-2018, а также гарантирует бесплатный проезд на общественном транспорте в день матча. Всего в России принимать мундиаль будут 11 городов, в том числе Екатеринбург.

Наталья Михалева
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