13:45 18 апреля 2018 0

Организаторы советуют фанатам поторопиться с покупкой Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России начинается последний этап продаж билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года. Сегодня же открываются Главные билетные центры FIFA. Правда пока в них можно лишь получить билет, купленный онлайн.

Старт последнего этапа продажи билетов назначен на 12 часов по московскому времени. Бронировать места на трибунах можно будет, как на сайте FIFA.com/bilet — в режиме реального времени, так и в центрах продажи билетов. Изначально в билетных центрах FIFA можно будет только получить билеты, приобретенные онлайн на сайте FIFA.com/bilet. Только начиная с 1 мая билеты (при наличии) станут доступны для покупки в кассах Главных билетных центров FIFA.

Продажи продлятся вплоть до окончания турнира — до 15 июля. Однако организаторы ЧМ советуют покупать билеты в самом начале данного этапа продаж, так как ожидается большой спрос. Чтобы приобрести заветные тикеты, нужно зарегистрироваться на сайте, выбрать билеты на нужный матч и ввести все данные.

Болельщиков встретит волк Забивака Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На главный футбольный праздник планеты болельщики со всего мира уже купили около 1,7 млн билетов. Львиная доля билетов (796 875 штук) досталась российским фанатам. За ними следуют любители футбола из США, Бразилии, Колумбии, Германии, Мексики, Аргентины, Перу, Китая, Австралии и Англии. Не распроданы еще 2,7 млн билетов.

По инициативе России после покупки билета на чемпионат мира по футболу FIFA — 2018 всем фанатам необходимо также получить паспорт болельщика. Он даст возможность не только пройти на стадион, но и бесплатно передвигаться в специальных поездах между городами — организаторами ЧМ-2018, а также гарантирует бесплатный проезд на общественном транспорте в день матча. Всего в России принимать мундиаль будут 11 городов, в том числе Екатеринбург.