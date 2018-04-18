13:14 18 апреля 2018 0

Лолита собрала полный зал нижнетагильского цирка Фото: Государственный цирк Нижнего Тагила, «ВКонтакте»

Певица Лолита Милявская выступила с концертом в цирке Нижнего Тагила и даже побывала с экскурсией за кулисами. Она рассказала фанатам, что больше всего ее впечатлили буйволы.

На своих страницах в Instagram и «ВКонтакте» певица опубликовала видео и фото из закулисья нижнетагильского цирка. «Какие у него синие глаза!» — удивляется Лолита, рассматривая буйвола. Она также поинтересовалась у сотрудников, как зовут животное, и даже погладила его. Не меньше ее впечатлили и вепри. «Красивые, самые-самые!» — сказала она, глядя на животных.

Лолиту также привел в восторг и сам по себе нижнетагильский цирк, где в прошлом году провели капитальный ремонт. «Как преобразился город за восемь лет, которые я здесь не была! И таких цирков у нас, увы, пока больше нет! Тут директором служит Руслан Марчевский, фанатично преданный делу, людям и животным! В цирке очень тепло и нет запаха даже в „квартирах“ парнокопытных артистов», — отметила певица. Она также с благодарностью обратилась к тем, кто пришел на ее концерт. «Отдельное спасибо переполненному зрительному залу! Люди приходили со сменной обувью! Такое видела только в Прибалтике!» — восхитилась Лолита.