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14:12  18 апреля 2018 0

Ямальского наркоторговца экстрадировали из Белоруссии

Открытая лицензия 10.06.2015. Наручники., наручники, арест, задержание, криминал
Вскоре наркоторговец повторит судьбу братаФото: houstondwi_photos/Flickr

Из Белоруссии экстрадировали разыскиваемого ямальского наркоторговца. Его брат, с которым тот попался в прошлом году с крупной партией наркотиков в Ноябрьске, уже отбывает шестилетний срок.

В ходе следствия, в апреле 2017 года преступник сбежал на территорию союзного государства, где ему удавалось скрываться на протяжении всего года. Как сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО, благодаря совместным действиям ноябрьских и белорусских полицейских, удалось установить местонахождение преступника и задержать его. На территории РФ беглецу уже предъявлено обвинение, а дело передано в суд.

Братья-драгдилеры были задержаны в ходе оперативных мероприятий в 2017 году (более конкретную информацию в пресс-службе получить не удалось). В ходе осмотра их квартиры было обнаружено более 150 грамм наркотиков, а в тайниках — еще 266 грамм. Брату, который остался в стране, вынесли приговор о лишении свободы в колонии строгого режима на шесть лет.

Семен Гринберг
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