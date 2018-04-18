Белый Дом передумал вводить новые санкции против России

14:53 18 апреля 2018 4

Белый дом отложил санкции Фото: depositphotos.com © URA.RU

Соединенные Штаты Америки пока не планируют вводить новые санкции в отношении России, заявил СМИ источник в Министерстве иностранных дел РФ.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, администрация президента США Дональда Трампа направила в российское посольство уведомление, пишут argumenti.ru. В нем говорится о том, что планируемые ограничения в отношении России отложены.

Ранее постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций (ООН) Никки Хейли сообщила, что Америка намерена ввести новые антироссийские санкции. Меры в Белом доме объяснили ситуацией, сложившейся вокруг Сирии. Наложить ограничения планировалось на российские компании, якобы поставляющие химоружие Дамаску. До этого Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Думу и запустил в Сирию более ста ракет. Москва заявила, что бомба с хлором была фейком, созданной боевиками инсценировкой. Президент Владимир Путин отметил, что действия США и их союзников в Сирии могут привести к хаосу в мире.