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В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
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18 апреля 2018
Главные новости Москвы
14:53  18 апреля 2018 4

Белый Дом передумал вводить новые санкции против России

США, комета,метеор,сирия, правительство, вашингтон, флаг сша, здание капитолия, капитолийский холм
Белый дом отложил санкцииФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Соединенные Штаты Америки пока не планируют вводить новые санкции в отношении России, заявил СМИ источник в Министерстве иностранных дел РФ.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, администрация президента США Дональда Трампа направила в российское посольство уведомление, пишут argumenti.ru. В нем говорится о том, что планируемые ограничения в отношении России отложены.

Ранее постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций (ООН) Никки Хейли сообщила, что Америка намерена ввести новые антироссийские санкции. Меры в Белом доме объяснили ситуацией, сложившейся вокруг Сирии. Наложить ограничения планировалось на российские компании, якобы поставляющие химоружие Дамаску. До этого Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Думу и запустил в Сирию более ста ракет. Москва заявила, что бомба с хлором была фейком, созданной боевиками инсценировкой. Президент Владимир Путин отметил, что действия США и их союзников в Сирии могут привести к хаосу в мире.

Наталья Михалева
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