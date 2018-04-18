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18 апреля 2018
Главные новости 
15:38  18 апреля 2018 0

Жителей Екатеринбурга «обманули» с билетами на ЧМ-2018

Символы Чемпионата мира по футболу 2018. Екатеринбург, футбольный мяч, атрибутика, russia2018, чм-2018, сувенирка чм-2018, чемпионат мира по футболу
Более ста человек попытались купить билеты через кассыФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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В Екатеринбурге более сотни человек 18 апреля «штурмовали» билетный центр ЧМ-2018 в ТЦ «Пассаж». Уральцы посчитали, что в день открытия центра должны стартовать и продажи билетов через кассы, однако покупателей развернули прямо на входе, рассказал «URA.RU» читатель.

«Я пришел около десяти утра, а там людей стояло более сотни. Было много возрастных людей, тех, кто не умеет пользоваться интернетом и хотели просто отдать деньги и получить билет. Но вышла сотрудница центра и сказала, что через кассы продажи стартуют только в мае», — возмутился горожанин Михаил. Собеседник заявил, что узнал из СМИ о том, что продажа стартует именно сегодня.

На самом деле, горожане пришли в центр по ошибке. Он действительно начал работать сегодня, в среду. Однако, согласно сайту FIFA, изначально в билетных центрах можно будет только получить билеты, приобретенные онлайн. «Только начиная с 1 мая билеты (при условии их наличия) будут также доступны для приобретения в кассах главных билетных центров FIFA», — говорится на сайте.

При этом бюджетные свердловские СМИ и главные лица Екатеринбурга об этой детали ранее не упоминали. Так, в феврале замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин в эфире программы «Открытая студия» на канале «41-Домашний» анонсировал открытие центра 18 апреля: «Рассчитываем, что 18 апреля откроется центр билетирования, где в порядке живой очереди можно будет купить билеты ЧМ-2018 по мере поступления». О том, что кассы включатся в работу только 1 мая, Тушин не сказал.

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Не упомянуло об этом и ОТВ, в новостном выпуске от 17 апреля. Во вторник телеканал на своем сайте сообщил об открытии центра: «Завершающий этап продажи билетов на мундиаль стартует завтра, 18 апреля. Купить их в Екатеринбурге можно будет в ТЦ „Пассаж“, там на первом этаже откроется специальный центр. Для фанатов будут работать сразу несколько касс».

В пресс-службе администрации Екатеринбурга объяснили, что Тушин, анонсируя открытие центра, руководствовался теми данными, которые получил из Минкомсвязи РФ. Оперативно получить комментарий в департаменте информполитики Свердловской области не удалось — на звонок журналиста специалист, курирующий тематику ЧМ-2018, не ответил.

Сергей Дианов
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