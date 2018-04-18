В Зауралье вернется зима: курганцам обещают месячную норму осадков

19:36 18 апреля 2018 0

Синоптики прогнозируют похолодание и снег с дождем Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Зауралье идет похолодание. По прогнозам Курганского гидрометцентра, ночью 19 апреля ожидается минусовая температура (-2… -7 градусов), небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах гололедица. В последующие два дня будет немного теплее (ночь -3… +2, днем +8…+10), прогнозируют умеренные осадки, днем до сильных.

Предупреждает об ухудшении погоды, длительных осадках и сильном ветре и курганский синоптик-любитель Илья Винштейн. Однако непогоду он прогнозирует в другие даты. В своем блоге Винштейн отмечает, что «осадки перейдут в твёрдую фазу» 21 апреля, вероятно образование временного снежного покрова. Днём похолодает до +3…+5 градусов, ночью 0…-2. «В Кургане за 48 часов может выпасть месячная норма осадков. Для апреля она составляет 18 мм», — отмечает он.

Ночью 22 апреля продолжится понижение температуры до -2…-4 градусов, осадки не ожидаются. А в понедельник, 23 апреля, прогнозируется резкое повышение температуры до +12…+14 градусов. Вторая волна похолодания со слабыми осадкам, по сообщению блогера, ожидается с 25 по 27 апреля.