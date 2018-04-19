Россияне избавились от долларов после обвала рубля

02:22 19 апреля 2018 0

Россияне обменяли доллары на рубли после того, как курс рубля обвалился более чем на 10% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что на прошлой неделе, когда произошло резкое ослабление рубля, многие граждане России конвертировали доллары в рубли. Об этом она сообщила на сессии по таргетированию инфляции в рамках весенней сессии МВФ и Всемирного банка.

«На прошлой неделе, когда доллар падал, люди конвертировали свои сбережения в долларах в рубли», — рассказала экономист, ссылаясь на данные, которые регулятор собирает от крупных банков.

Курс рубля обвалился более чем на десять процентов из-за новых санкций, которые Соединенные Штаты ввели в пятницу, 6 апреля, что вызвало массовые распродажи рублевых активов на глобальном рынке, пишет РИА «Новости». Однако в начале этой недели рубль удержал часть падения из-за удорожания нефти, а также заявления американских властей, которые сообщили о приостановке введения новых антироссийских санкций.