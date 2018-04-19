{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,55
Динамика за 2 недели
Евро 76,09
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 апреля 2018
18 апреля 2018
05:54  19 апреля 2018 0

«Матильду» назвали причиной начала третьей мировой войны. ВИДЕО

Съёмки фильма Ложь Матильды. Екатеринбург, алиев сергей
Сергий Алиев считает, что именно лента Алексея Учителя стала причиной конфликта России со странами ЗападаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
все новости сюжета

Выход в широкий прокат скандального фильма «Матильда» станет причиной третьей мировой войны, ведь отношения России со странами Запада и Европы серьезно обострились якобы именно после премьеры. Такое мнение высказал екатеринбургский активист и противник киноленты Алексея Учителя — Сергей Алиев.

«Я говорил, что если выйдет кощунственный фильм против царя [Николай II] „Матильда“, то Господь заберет благодать. Мы видим действительно, как ухудшилась ситуация в стране. Дело Скрипалей, высылка дипломатов, резкое ухудшение политической ситуации в России и сфабрикованное химоружие. И мы видим, что сейчас находимся на пороге третьей мировой ядерной войны», — высказался Алиев на своем YouTube-канале «Первый Международный Позитивный портал».

Напомним, кинолента «Матильда» рассказывает о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В России фильм восприняли неоднозначно: часть зрителей была возмущена толкованием событий конца XIX века и посчитала, что показ картины нужно запретить. Одним из самых ярых противников ленты Учителя стала депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, которая, к слову, пообещала продолжить борьбу с кинокартиной.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров