05:54 19 апреля 2018 0

Сергий Алиев считает, что именно лента Алексея Учителя стала причиной конфликта России со странами Запада Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выход в широкий прокат скандального фильма «Матильда» станет причиной третьей мировой войны, ведь отношения России со странами Запада и Европы серьезно обострились якобы именно после премьеры. Такое мнение высказал екатеринбургский активист и противник киноленты Алексея Учителя — Сергей Алиев.

«Я говорил, что если выйдет кощунственный фильм против царя [Николай II] „Матильда“, то Господь заберет благодать. Мы видим действительно, как ухудшилась ситуация в стране. Дело Скрипалей, высылка дипломатов, резкое ухудшение политической ситуации в России и сфабрикованное химоружие. И мы видим, что сейчас находимся на пороге третьей мировой ядерной войны», — высказался Алиев на своем YouTube-канале «Первый Международный Позитивный портал».

Напомним, кинолента «Матильда» рассказывает о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В России фильм восприняли неоднозначно: часть зрителей была возмущена толкованием событий конца XIX века и посчитала, что показ картины нужно запретить. Одним из самых ярых противников ленты Учителя стала депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, которая, к слову, пообещала продолжить борьбу с кинокартиной.