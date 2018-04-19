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19 апреля 2018
18 апреля 2018
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07:01  19 апреля 2018 0

Звезда «Реальных пацанов» похвастался премьерой клипа с моделью из Екатеринбурга. ВИДЕО

Актер анонсировал выход своего нового клипа на песню «Вредная привычка»ФОТО: страница Владимира Селиванова в Instagram

Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов похвастался в социальной сети выходом своего клипа на песню «Вредная привычка», в котором снялась модель из Екатеринбурга Дарья Клюкина.

На своей странице в Instagram Селиванов выложил видеозапись, где он, сидя в автомобиле, анонсирует премьеру своего нового клипа на песню «Вредная привычка». Актер в шутку заявил, что его трек уже вовсю крутят по радио и включил ее в машине, хотя на самом деле он просто подключил ноутбук к музыкальному проигрывателю.

В видеоклипе Селиванов исполняет роль влюблённого мужчины, который изо всех сил пытается угодить своей девушке. Покупает ей цветы, дарит обручальное кольцо, переживает из-за того, что она не берет телефон. Клюкиной достался образ девушки, которая любит ходить по магазинам и тратить деньги на одежду, развлекаться в клубах по ночам, а днем — спать.

Александр Черноскутов
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