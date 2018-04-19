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19 апреля 2018
Главные новости 
11:06  19 апреля 2018 0

В Зауралье оштрафовали автоинспектора, который отобрал права у челябинки

Клипарт, гибдд, дпс, гаи, ямал, трасса, зима, дорога
Сотруднику ДПС придется отдать государству 20 тысяч рублейФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Петуховском районе Курганской области инспектора ГИБДД оштрафовали за то, что он отобрал права у жительницы Челябинска. Инцидент произошел в феврале этого года.

Как рассказали в региональной прокуратуре, сотрудник ДПС остановил автомобиль Nissan Juke под предлогом проверки документов. Женщина отдала ему свое удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства, однако обратно их не получила, так как в автомобиле сотрудник полиции обнаружил немаркированную алкогольную продукцию из Казахстана. После этого ей пришлось ехать в отдел полиции без документов. Никаких протоколов сотрудник ДПС по этому поводу не составил. Кроме того, ограничивать права женщины на управление автомобилем он не имел законного права, уточнили в надзорном ведомстве.

По факту прокурором Петуховского района возбуждено административное дело. Мировой суд оштрафовал мужчину на 20 тысяч рублей. Ранее «URA.RU» рассказало, что в Тюмени инспекторы ГИБДД лишили водительских прав пассажира припаркованного автомобиля. Он выпил шампанского и ждал супругу, которая должна была сесть за руль.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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