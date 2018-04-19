Государство выкупит экспортный алюминий у «Русала»

12:25 19 апреля 2018 0

«Русал» уже потерял 20% экспорта из-за американских санкций Фото: pixabay.com

Минпромторг рассматривает возможные варианты поддержки компаний, которые пострадали от санкций США. Один из них — госзакупка их товаров, в случае с «Русалом» речь идет об экспортном алюминии.

Сильнее всего американские санкции ударили по «Русалу», который к 18 апреля подешевел на Гонконгской бирже на 69%, отмечают «Ведомости». Компании может грозить изоляция на мировом рынке — негативные для «Русала» меры уже приняли Лондонская биржа металлов, японские сырьевые трейдеры, даже российский «Трансконтейнер» прекратил экспорт его продукции. Отмечается, что «Русал» уже снизил экспорт алюминия на 20,9%. При этом производство остается на прежнем уровне, потому что его снижение могло бы грозить дестабилизацией обстановки в регионах, где расположены предприятия алюминиевой компании.

Эксперты считают, что в ближайшее время конкретной информации о мерах поддержки «Русала» ждать не стоит. В любом случае государство не будет закупать у компании весь алюминий, предназначенный для экспорта, говорит профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин. «Речь о том, чтобы закупать его больше и отправлять на склад. И эта мера плохая, она означает омертвление денег федерального бюджета», — сказал Вьюгин. По его оценкам, скоро «Русал» лишится 50% экспорта. «Теоретически власти могли бы придумать другие схемы, например, продавать купленный у „Русала“ алюминий частному российскому трейдеру, чтобы уже тот искал рынки сбыта», — полагает эксперт. Однако и в этом случае трейдер может попасть под вторичные санкции.

Однако некоторые специалисты видят в возможности госзакупок экспортного алюминия позитивные стороны. «Если государство выкупит у компании алюминий, который шел на экспорт, ситуация может стабилизироваться», — считает генеральный директор ИК «Питер траст» Антон Мамаев. Он напомнил, что в 2008 году государство поддержало российский фондовый рынок, купив подешевевшие акции. «В итоге это принесло доход. С алюминием аналогичная ситуация, это реальный товар, а не плохие долги», — заключил Мамаев.