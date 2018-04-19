{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Медведева заставят поменять экономический блок правительства РФ. Фамилии
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,55
Динамика за 2 недели
Евро 76,09
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 апреля 2018
Главные новости 
12:25  19 апреля 2018 0

Государство выкупит экспортный алюминий у «Русала»

«Русал» уже потерял 20% экспорта из-за американских санкцийФото: pixabay.com
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
все новости сюжета

Минпромторг рассматривает возможные варианты поддержки компаний, которые пострадали от санкций США. Один из них — госзакупка их товаров, в случае с «Русалом» речь идет об экспортном алюминии.

Сильнее всего американские санкции ударили по «Русалу», который к 18 апреля подешевел на Гонконгской бирже на 69%, отмечают «Ведомости». Компании может грозить изоляция на мировом рынке — негативные для «Русала» меры уже приняли Лондонская биржа металлов, японские сырьевые трейдеры, даже российский «Трансконтейнер» прекратил экспорт его продукции. Отмечается, что «Русал» уже снизил экспорт алюминия на 20,9%. При этом производство остается на прежнем уровне, потому что его снижение могло бы грозить дестабилизацией обстановки в регионах, где расположены предприятия алюминиевой компании.

Эксперты считают, что в ближайшее время конкретной информации о мерах поддержки «Русала» ждать не стоит. В любом случае государство не будет закупать у компании весь алюминий, предназначенный для экспорта, говорит профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин. «Речь о том, чтобы закупать его больше и отправлять на склад. И эта мера плохая, она означает омертвление денег федерального бюджета», — сказал Вьюгин. По его оценкам, скоро «Русал» лишится 50% экспорта. «Теоретически власти могли бы придумать другие схемы, например, продавать купленный у „Русала“ алюминий частному российскому трейдеру, чтобы уже тот искал рынки сбыта», — полагает эксперт. Однако и в этом случае трейдер может попасть под вторичные санкции.

Однако некоторые специалисты видят в возможности госзакупок экспортного алюминия позитивные стороны. «Если государство выкупит у компании алюминий, который шел на экспорт, ситуация может стабилизироваться», — считает генеральный директор ИК «Питер траст» Антон Мамаев. Он напомнил, что в 2008 году государство поддержало российский фондовый рынок, купив подешевевшие акции. «В итоге это принесло доход. С алюминием аналогичная ситуация, это реальный товар, а не плохие долги», — заключил Мамаев.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров