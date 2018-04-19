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19 апреля 2018
Главные новости 
12:42  19 апреля 2018 0

«Уральские пельмени» в суде представят новые доказательства вины Нетиевского. Цена вопроса — почти сорок миллионов

Шоу «Уральские пельмени» - Журчат рубли. Екатеринбург, соколов дмитрий, нетиевский сергей, брекоткин
Нетиевский был директором «Уральских пельменей» с 1998 годаФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Свердловском арбитражном суде 20 апреля продолжится суд между коллективом «Уральские пельмени» и бывшим руководителем шоу Сергеем Нетиевским. Напомним, артисты требуют от шоумена выплаты 39,6 млн рублей.

Заявление было подано еще в декабре 2017-го, истцами выступают актеры шоу Вячеслав Мясников, Александр Попов, Максим Ярица, Дмитрий Соколов, Сергей Калугин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Дмитрий Брекоткин. Через суд они потребовали признать недействительным договор между ООО «Творческое объединение „Уральские пельмени“» и Нетиевским. А также призвали его вернуть выплаченное по договору вознаграждение — 28,3 млн рублей. Затем артисты ходатайствовали об увеличении суммы до 39,6 млн рублей.

Было начато судебное разбирательство, но суд его уже два раза отложил, в том числе в марте — из-за недостаточности доказательств. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе арбитража, 20 апреля заседание состоится в 11:30 в 403-м зале. «Не можем точно сказать, будет ли на нем озвучено решение, но такая вероятность есть», — отметили в пресс-службе.

Нетиевский был директором «Уральских пельменей» с 1998 года, когда команда еще играла в КВН. Но в 2015 году в команде начались конфликты, после которых Нетиевского сняли с должности. Последовали многочисленные суды. На одном из них Нетиевский отсудил права на старые выпуски юмористического шоу.

Сергей Дианов
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