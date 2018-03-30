Генпрокуратура встала на сторону Нетиевского в конфликте с «Уральскими пельменями»

13:37 30 марта 2018 1

Свердловская прокуратура проверит законность дела против Нетиевского Фото: личная страница Нетиевского в Instagram

В Генпрокуратуре РФ заинтересовались уголовным делом против бывшего директора «Уральских пельменей» Сергея Нетиевского, которое возбудили следователи ГУ МВД по Свердловской области. Заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев поручил областному прокурору Сергею Охлопкову «тщательно проверить законность и обоснованность возбуждения уголовного дела».

Пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ в УрФО уточнила, что такое поручение Пономарев дал, учитывая «неоднозначный общественный резонанс» вокруг конфликта в «Уральских пельменях». В ведомстве заметили, что этот резонанс в том числе обусловлен итогами предшествующих судебных разбирательств.

Ранее представители «Уральских пельменей» сообщили об уголовном деле, возбужденном против Сергея Нетиевского. Бывшие коллеги обвинили его в получении выгод для себя с использованием своих полномочий вопреки законным интересам организации, было сказано в письме. Сумма ущерба — 173 миллиона рублей. При этом в полиции пока дело не комментируют, ссылаясь на интересы следствия.

После того, как в СМИ попала информация о деле против Нетиевского, сам телеведущий заявил «URA.RU», что будет настаивать на уголовном преследовании нынешнего руководителя творческого коллектива Евгения Орлова. Адвокаты Нетиевского будут писать заявление в правоохранительные органы против Орлова по факту вывода активов из компании «Идея Фикс Медиа». По этому делу Нетиевский около года судился с Орловым в арбитраже и в итоге вернул себе права на 73 архивных шоу «Уральских пельменей».