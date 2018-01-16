Актеры «Уральских пельменей» требуют с экс-директора 28 млн рублей

19:31 16 января 2018 0

Дмитрий Соколов в числе тех, кто требует с Сергея Нетиевского почти три десятка миллионов рублей Фото: Василий Гришин © URA.RU

Пять актеров шоу «Уральские пельмени» — Вячеслав Мясников, Александр Попов, Максим Ярица, Дмитрий Соколов и Сергей Калугин — подали иск к Сергею Нетиевскому и ООО «Творческое объединение «Уральские Пельмени». Иск подан от этих частных лиц, они требуют с Нетиевского 28,3 млн рублей. Исковое заявление принято к рассмотрению в последний рабочий день 2017 года, первое заседание назначено на 30 января.

В самой команде на запроc «URA.RU» о сути иска не ответили. Ранее пиар-менеджер шоу заявляла, что не будет комментировать ситуацию по судам. Представители стороны Нетиевского также сказали, что пока прокомментировать иск не могут, отметив лишь, что это какой-то очередной хозяйственный спор, детали которого станут понятны после первого слушания дела.

Конфликты в команде продолжаются с 2015 года. После разногласий в коллективе бессменного директора Сергея Нетиевского (он в свое время вытащил команду на СТС) сменил актер шоу Сергей Исаев. Нетиевский был директором «Уральских пельменей» с 1998 года, когда команда еще играла в КВН. К осени 2015 года он фактически единолично организовывал гастроли команды — был генеральным продюсером Idea Fix Media и учредителем First Hand Media.

Смена директора выглядела просто как техническое решение — так оно преподносилось в паблике. На самом же деле команда обвинила Нетиевского в том, что контролируемые его компаниями финансовые потоки «непрозрачны», и сняла его с поста директора. Летом 2016 года стало понятно, что миром разойтись директору «Пельменей» и его бывшим коллегам, однокашникам и друзьям не удастся, конфликт вышел в публичную плоскость. В прессе началось регулярное освещение многочисленных арбитражных процессов.

Так, Нетиевский попробовал вернуться на пост директора, восстановился по суду. Потом выяснилось, что на нем числятся права на товарный знак команды (он передал его команде), а некоторые шоу нельзя прокатывать на СТС без его согласия. В мае 2017 года Нетиевский подал на творческий коллектив и его нового директора Евгения Орлова в суд, обвинив последнего в выводе активов.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что все чаще актеры популярного шоу говорят о примирении с Нетиевским: кажется, от конфликта устали все стороны.

Однако суды продолжаются: так, 23 января в Девятом аппеляционном суде Москвы продолжится рассмотрение дела в отношении восьми бывших квнщников, включая авторов и именитых актеров команды, таких как Андрей Рожков, Дмитрий Брекоткин и Дмитрий Соколов. Компания Сергея Нетиевского ООО First Hand Media просит аннулировать выданные бывшим коллегам займы по договорам с ее дочерней компанией (Idea Fix Media). Всего было заключено 15 таких договоров на сумму 73,5 млн рублей (каждому по 4,9 млн рублей) — Нетиевский заявлял, что речь, по сути, идет о выводе денег из компании. 17 января продолжится рассмотрение еще одного дела — сторона Нетиевского обвиняет нынешнего директора Евгения Орлова в выводе активов.