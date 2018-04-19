13:00 19 апреля 2018 0

Журналист «немного обижен» на Ксению Собчак Фото: Антон Красовский, Instagram

Журналист и телеведущий Антон Красовский, который покинул команду Ксении Собчак незадолго до выборов президента, рассказал подробности об их разладе. По его словам, телеведущая не заплатила ему за работу.

О своих взаимоотношениях с Собчак Красовский поведал в эфире радио «Эхо Москвы». «К Ксении Анатольевне у меня прекрасное отношение. С одной стороны у нее была скидка, с другой стороны, другую скидку она себе сама организовала», — сказал журналист. Он считает, что Собчак обманула его, так как с ним не был заключен контракт, и никакие деньги за свой вклад в ее кампанию он не получил — а эту сумму он оценил в более, чем миллион рублей.

«Я считал, что я — не наемный работник, я помогаю Ксении Анатольевне как консультант. А Ксения Анатольевна считала, что я абсолютно полный наемный работник, ее крепостной», — с обидой заявил журналист. Он также отметил, что с ней связи бывают только вертикальные, при которых она является начальником или подчиненным. «Все остальное — это так или иначе связи с ее подружками, которые меняются в зависимости ото того, у какой подружки появляется новый джип», — заключил Красовский.

Антон Красовский был одним из ключевых сотрудников штаба Ксении Собчак, однако в начале марта между ними произошел конфликт. В результате Красовский покинул штаб, но о причинах произошедшего распространяться не стал.