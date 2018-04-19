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19 апреля 2018
13:18  19 апреля 2018 1

Forbes обнародовал новый топ-200 самых богатых бизнесменов России. В нем шесть уральцев

Фондовая биржа,вор в законе, олигарх, криминальный авторитет, человек с топором табличка
За минувший год позиции уральских бизнесменов заметно сместилисьФото: depositphotos.com © URA.RU

Шесть уральских бизнесменов вошли в список 200 богатейших россиян 2018 года, составленный журналом Forbes. Самым успешным представителем Урала оказался председатель совета директоров «Магнитки» Виктор Рашников — с 9,3 миллиарда долларов он занял 14 место, как и год назад.

Позиции пермского олигарха, владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева, заметно ухудшились: его состояние сократилось на 500 миллионов долларов (до 6,8 миллиарда) и теперь он лишь 18-й в списке (14-е место в 2017 году). Глава УГМК Андрей Козицын сумел подняться с 28-й строчки на 25-ю — Forbes оценил его состояние в 4,8 миллиарда (плюс 500 миллионов за минувший год). 32-е место досталось председателю совета директоров «Домодедово», уроженцу Екатеринбурга Дмитрию Каменщику (3,5 миллиарда) — за минувший год финансовые потери отбросили его на три позиции.

Самый серьезный скачок в рейтинге совершил глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин: с 47-го места на 33-е. Согласно данным Forbes, состояние уральского бизнесмена увеличилось на 1,4 миллиарда и теперь составляет 3,4 миллиарда. Активы председателя совета директоров «Трубной металлургической компании» и «Синары» Дмитрия Пумпянского увеличились с 1,4 до 1,6 миллиарда долларов, однако это не усилило его позиций в рейтинге — с 62-го места он опустился на 64-е.

Лидером всего топ-200 стал Владимир Лисин, также имеющий активы на Урале. Его состояние оценено в 19,1 миллиарда, и в 2017 году он занимал третье место. Лидер топ-200 2017 года Леонид Михельсон (открывший в декабре «Ямал-СПГ») в этом году напротив переместился на третью позицию (18 млрд долларов). Второе место сохранил владелец «Северстали» Алексей Мордашов (его состояние увеличилось с 17 до 18,7 миллиарда). Представитель «Еврохима» Андрей Мельниченко занял 7-е место с 15,5 миллиарда долларов. Владелец «Реновы» Виктор Вексельберг сумел увеличить свое состояние на 2 миллиарда долларов (до 14,4), что позволило ему переместиться с 10-го на 9-е место.

Сергей Макеев
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